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Шесть жителей Харьковщины умерли от коронавируса, 45 харьковчан в реанимации

Общество 21:29   14.11.2023
Елена Нагорная
Шесть жителей Харьковщины умерли от коронавируса, 45 харьковчан в реанимации

На Харьковщине в течение прошлой недели были лабораторно подтверждены 430 случаев коронавируса, из них в Харькове — 245. Шесть жителей региона умерли от последствий COVID-19.

Всего на Харьковщине, пишет ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней», за неделю гриппом и ОРВИ, с учетом случаев COVID-19, заболели 3167 человек. Это на 3,4% меньше, чем на позапрошлой неделе. Госпитализированы — 157 человек.

«В структуре ОРВИ удельный вес заболеваемости COVID-19 составляет 13,5%, отмечается снижение в сравнении с прошлой неделей на 34,7% (зарегистрировано 430 случаев против 658 за прошлую неделю)», — говорится в публикации.

При этом, как отмечают в ведомстве, интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню.

В Харькове с гриппом и ОРВИ госпитализировали 109 человек, из них 45 — в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19, сообщили в городском совете.

На сегодня в Украине циркулируют более 13 штаммов коронавируса варианта «Омикрон», рассказал в интервью «РБК-Украина» заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

По его словам, как и раньше, наибольшее количество случаев фиксируется в городах-миллионниках.

«Случаи госпитализации или смертельные случаи у нас, к сожалению, приходятся именно на возрастную группу от 60 лет или среди тех людей, которые имеют сопутствующие заболевания», — добавил Кузин.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 21:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине в течение прошлой недели были лабораторно подтверждены 430 случаев коронавируса, из них в Харькове — 245. Шесть жителей региона умерли от последствий COVID-19.".