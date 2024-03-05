Два жителя Харьковщины умерли от COVID-19, 3 тыс. — заболели гриппом и ОРВИ

На Харьковщине заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) за период с 26 февраля по 3 марта снизилась более чем на 2,8% по сравнению с предыдущей неделей.

В общем эти инфекции на прошлой неделе обнаружили у 3203 человек, из них госпитализированы – 147. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Также зарегистрированы два летальных случая среди больных с COVID-19.

В Харькове на прошлой неделе заболели 1407 человек, из них 5 – гриппом и 22 – COVID-19, сообщает пресс-служба горсовета. Госпитализированы 84 жителя, из них шесть – в отделение реанимации и интенсивной терапии с коронавирусом.