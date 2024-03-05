Два жителя Харківщини померли від COVID-19, 3 тис. – захворіли на грип і ГРВІ

На Харківщині захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) за період з 26 лютого по 3 березня знизилася на понад 2,8% порівняно з попереднім тижнем.

Загалом ці інфекції минулого тижня виявили у 3203 осіб, з них ушпиталені – 147. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, повідомляють у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

Також зареєстровані два летальних випадки серед хворих з COVID-19.

У Харкові минулого тижня захворіли 1407 людей, з них 5 – на грип та 22 – на COVID-19, повідомляє пресслужба міськради. Ушпиталені 84 жителів, з них шість – у відділення реанімації та інтенсивної терапії з коронавірусом.