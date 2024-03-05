Два жителя Харківщини померли від COVID-19, 3 тис. – захворіли на грип і ГРВІ
На Харківщині захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) за період з 26 лютого по 3 березня знизилася на понад 2,8% порівняно з попереднім тижнем.
Загалом ці інфекції минулого тижня виявили у 3203 осіб, з них ушпиталені – 147. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, повідомляють у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».
Також зареєстровані два летальних випадки серед хворих з COVID-19.
У Харкові минулого тижня захворіли 1407 людей, з них 5 – на грип та 22 – на COVID-19, повідомляє пресслужба міськради. Ушпиталені 84 жителів, з них шість – у відділення реанімації та інтенсивної терапії з коронавірусом.
Читайте також: На Харківщині зросла захворюваність на гепатит В, кашлюк і сальмонельоз
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грипп, жители, коронавирус, міськрада, ОРВИ, умерли, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Два жителя Харківщини померли від COVID-19, 3 тис. – захворіли на грип і ГРВІ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 12:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) за період з 26 лютого по 3 березня знизилася на понад 2,8% порівняно з попереднім тижнем.".