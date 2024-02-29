На Харківщині зросла захворюваність на гепатит В, кашлюк і сальмонельоз
Тривожну статистику за січень 2024 року 28 лютого опублікував Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. На Харківщині все більше людей хворіють на кишкові інфекції, гепатити, туберкульоз та кашлюк.
Зростання захворюваності на інфекції (крім ГРВІ) у січні 2024 року порівняно з січнем 2023-го – у 2,1 раза. В абсолютних цифрах ці дані виглядають не настільки загрозливо – 483 випадки (проти 227 торік).
“Превалюючою у структурі інфекційної захворюваності (без урахування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій) є захворюваність вірусними гепатитами, питома вага яких складає 43,1%. У порівнянні з минулим роком відмічається зростання захворюваності гострими вірусними гепатитами: В – у 3,5 раза, С – в 1,9 раза, А – на 3 випадки, хронічними вірусними гепатитами: В – у 7,7 раза, С – у 6 разів”, – навели статистику фахівці.
Також суттєво більше люди стали хворіти на сальмонельоз – на 70,8%, гострі кишкові інфекції з невідомим збудником – на 44,3%, туберкульоз – на 42,6%, кашлюк – у 2 рази, хворобу Лайма – у 2,1 раза та інфекційний мононуклеоз – у 3 рази.
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“Туберкульоз органів дихання діагностований у 77 осіб (два випадки – серед дітей віком до 17 років)”, – уточнили в центрі.
Також протягом місяця за допомогою проти можливого сказу після укусів тварин звернулось 227 осіб. З них п’ять постраждали від укусів диких тварин.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гепатит, заболеваемость, новини Харкова, сальмонеллез, туберкулез, Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 10:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тривожну статистику за січень 2024 року 28 лютого опублікував Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. На Харківщині все більше людей хворіють на кишкові інфекції, гепатити, туберкульоз та кашлюк".