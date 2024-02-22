На Харківщині – випадок сказу в центрі громади, кіт покусав господарів

У Золочеві на Харківщині підтвердили сказ у кота, тварина загинула, але перед цим покусала та подряпала господарів.

“До Золочівської дільниці ветеринарної медицини 17.02.2024 року звернулася мешканка селища Золочів щодо загибелі її кота. Того ж дня спеціалісти Золочівської дільниці ветеринарної медицини негайно виїхали на місце та встановили зі слів господарки, що 10.02.2024 року тварина відмовилась від їжі та води, 11.02.2024 року у власниці виникла підозра, що в горлі кота кістка, а при спробі її витягти, тварина покусала та подряпала господарів. Кістку дістали, однак 17.02.2024 року кіт загинув”, – навели подробиці в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Експерти, які виїхали на місце, взяли матеріал загиблої тварини на дослідження. І лабораторія підтвердила: у кота був сказ.

“Власникам тварини рекомендували звернутися за медичною допомогою до найближчого медичного закладу”, – зазначили в Держпродспоживслужбі.

Через небезпечну ситуацію провели позачергове засідання районної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Вона ввела карантин на сказ у Золочеві з 21 лютого. Зоною небезпеки визначили сам Золочів, а також прилеглі ліси та поля. У цій місцевості проводять облік собак та котів, вакцинацію тварин та роз’яснювальну роботу з місцевими жителями.

“Скасування карантинних обмежень щодо сказу ухвалюється рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії через 60 днів з дня останнього випадку захворювання тварин на сказ у селищі Золочів”, — попередили в Держпродспоживслужбі.

Епідеміологи нагадали: сказ – стовідсотково смертельне захворювання. Якщо вчасно не провести вакцинацію після укусу, вилікувати хворого неможливо.