В селищі Слобожанське зареєстрували випадок сказу.

Як повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, 12 листопада до ветеринарів звернулася жінка та розповіла, що її домашня кішка, яка не була щеплена проти сказу, 8 листопада вкусила її за руку, а через чотири дні загинула.

Спеціалісти відібрали патологічний матеріал. У тварини підтвердили сказ, додали у Держпродспоживслужбі.

У зв’язку з цим на території селища Слобожанське ввели карантинні обмеження.

Нагадаємо, понад 2000 людей на Харківщині змушені були проходити лікування через укус скажених тварин в 2026 році. Найчастіше переносниками хвороби були коти, а ось у самому Харкові хворим на сказ виявився кажан. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, з початку року на Харківщині сказ був зареєстрований у 21 кішки. Собаки захворювали майже вдвічі рідше – 13 випадків. Також захворювання виявили у трьох лисиць, кажана, єнотоподібного собаки та свійської худоби.