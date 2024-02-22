На Харьковщине — случай бешенства в центре громады, кот покусал хозяев

В Золочеве на Харьковщине подтвердили бешенство у кота, животное погибло, но перед этим покусало и поцарапало хозяев.

«В Золочевский участок ветеринарной медицины 17.02.2024 года обратилась жительница поселка Золочев о гибели ее кота. В тот же день специалисты Золочевского участка ветеринарной медицины немедленно выехали на место и установили со слов хозяйки, что 10.02.2024 животное отказалось от еды и воды, 11.02.2024 у владелицы возникло подозрение, что в горле кота кость, а при попытке ее вытянуть животное покусало и поцарапало хозяев. Кость достали, но 17.02.2024 кот погиб», — сообщило подробности ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Эксперты, выехавшие на место, взяли материал погибшего животного на исследование. И лаборатория подтвердила: у кота было бешенство.

«Владельцам животные рекомендовали обратиться за медицинской помощью в ближайшее медицинское учреждение», — отметили в Госпродпотребслужбе.

Из-за опасной ситуации провели внеочередное заседание районной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. Она ввела карантин по бешенству в Золочеве с 21 февраля. Зоной опасности определили сам Золочев, а также прилегающие леса и поля. В этой местности проводят учет собак и котов, вакцинацию животных и разъяснительную работу с местными жителями.

«Отмена карантинных ограничений по бешенству принимается решением чрезвычайной противоэпизоотической комиссии через 60 дней со дня последнего случая заболевания животных бешенством в поселке Золочев», — предупредили в Госпродпотребслужбе.

Эпидемиологи напомнили: бешенство — стопроцентно смертельное заболевание. Если вовремя не провести вакцинацию после укуса, вылечить больного невозможно.