Бешенство и африканская чума: на Харьковщине фиксируют опасные тенденции
В минувшем году на Харьковщине зафиксировали 117 вспышек бешенства животных. В основном страдают деоккупированные территории и зоны, где были бои — там не могли вовремя провести профилактические мероприятия.
«В Харьковской области будут усиливать противоэпизоотические меры», — заявила пресс-служба Харьковской облгосадминистрации по итогам заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.
Участники комиссии озвучили тревожную статистику. В 2023 году на Харьковщине зафиксировали 117 вспышек бешенства животных. Около 70% — на деоккупированных территориях и в зонах, где шли бои.
«Такая ситуация связана с невозможностью проведения пероральной вакцинации диких плотоядных животных и их популяции в предыдущем 2022 году», — пояснили в ХОВА.
В части лесных хозяйств области вакцинацию провели. Более 287 тысяч доз вакцины в прошлом году разместили в лесах Красноградского, Лозовского и частично Харьковского и Богодуховского районов.
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«В этом году должны провести две пероральные вакцинации – весной и осенью. Это должно снизить риск распространения бешенства среди диких животных, а тем более передачу инфекции домашним», — сообщил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
Жителей области он призвал вакцинировать своих домашних животных — особенно в сельской местности.
Помимо бешенства, проблемой на Харьковщине вновь стала африканская чума свиней. Очаг обнаружили в Валковской громаде. Там нашли 47 туш погибших животных. Сейчас, по данным ХОВА, ситуация там контролируемая. Проводят мероприятия, чтобы помешать распространению заразы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: африканская чума, бешенство, новости Харькова, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 января 2024 в 10:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В минувшем году на Харьковщине зафиксировали 117 вспышек бешенства животных. В основном страдают деоккупированные территории и зоны, где были бои — там не могли вовремя провести профилактические мероприятия".