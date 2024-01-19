Бешенство и африканская чума: на Харьковщине фиксируют опасные тенденции

В минувшем году на Харьковщине зафиксировали 117 вспышек бешенства животных. В основном страдают деоккупированные территории и зоны, где были бои — там не могли вовремя провести профилактические мероприятия.

«В Харьковской области будут усиливать противоэпизоотические меры», — заявила пресс-служба Харьковской облгосадминистрации по итогам заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

Участники комиссии озвучили тревожную статистику. В 2023 году на Харьковщине зафиксировали 117 вспышек бешенства животных. Около 70% — на деоккупированных территориях и в зонах, где шли бои.

«Такая ситуация связана с невозможностью проведения пероральной вакцинации диких плотоядных животных и их популяции в предыдущем 2022 году», — пояснили в ХОВА.

В части лесных хозяйств области вакцинацию провели. Более 287 тысяч доз вакцины в прошлом году разместили в лесах Красноградского, Лозовского и частично Харьковского и Богодуховского районов.

«В этом году должны провести две пероральные вакцинации – весной и осенью. Это должно снизить риск распространения бешенства среди диких животных, а тем более передачу инфекции домашним», — сообщил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Жителей области он призвал вакцинировать своих домашних животных — особенно в сельской местности.

Помимо бешенства, проблемой на Харьковщине вновь стала африканская чума свиней. Очаг обнаружили в Валковской громаде. Там нашли 47 туш погибших животных. Сейчас, по данным ХОВА, ситуация там контролируемая. Проводят мероприятия, чтобы помешать распространению заразы.