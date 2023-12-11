Принято решение отстреливать лисиц по всей Харьковщине: причины
Лисицу обыкновенную будут отстреливать в Харьковской области с декабря по февраль включительно. Это будут делать пользователи охотничьих угодий, имеющие разрешения, на территориях, где ранее разбрасывали приманки с вакциной против бешенства.
«Красная лисица является основным источником бешенства на территории области. Увеличение ее популяции негативно влияет на эпизоотическую ситуацию по бешенству и способствует распространению заболевания среди домашних животных», — информирует ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области.
Лисиц будут отстреливать с целью определения эффективности иммунизации диких животных против бешенства, объясняют в ведомстве. Всего планируется добыть 468 особей — по четыре на 100 квадратных метров.
«Согласно данным летних учетов, на территории области численность лисицы составляет 3895 голов. Это 109,8% к оптимальному уровню или 1,5 головы на 1000 га охотничьих угодий при норме 0,5-1,0 голова на 1000 га», — отмечают в Госпродпотребслужбе.
Приманки с вакцинами разбрасывали в сентябре-октябре на территориях Красноградского, Лозовского, частей Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов.
В ведомстве напоминают, что с начала года на Харьковщине выявлено 99 случаев бешенства у животных, из которых восемь лисиц и куница. Наибольшее количество случаев регистрируется среди бездомных собак и кошек, а также увеличилось количество инфицированного крупного рогатого скота.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, госпродпотребслужба, лиса, лисица, отстрел, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 18:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лисицу обыкновенную будут отстреливать в Харьковской области с декабря по февраль включительно. Это будут делать пользователи охотничьих угодий, имеющие разрешения, на территориях, где ранее разбрасывали приманки с вакциной против бешенства.".