Live
  • Пн 11.12.2023
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.74
  • EUR 39.6

Принято решение отстреливать лисиц по всей Харьковщине: причины

Общество 18:31   11.12.2023
Елена Нагорная
Принято решение отстреливать лисиц по всей Харьковщине: причины Фото: kh-consumer.gov.ua

Лисицу обыкновенную будут отстреливать в Харьковской области с декабря по февраль включительно. Это будут делать пользователи охотничьих угодий, имеющие разрешения, на территориях, где ранее разбрасывали приманки с вакциной против бешенства.

«Красная лисица является основным источником бешенства на территории области. Увеличение ее популяции негативно влияет на эпизоотическую ситуацию по бешенству и способствует распространению заболевания среди домашних животных», — информирует ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области.

Лисиц будут отстреливать с целью определения эффективности иммунизации диких животных против бешенства, объясняют в ведомстве. Всего планируется добыть 468 особей — по четыре на 100 квадратных метров.

«Согласно данным летних учетов, на территории области численность лисицы составляет 3895 голов. Это 109,8% к оптимальному уровню или 1,5 головы на 1000 га охотничьих угодий при норме 0,5-1,0 голова на 1000 га», — отмечают в Госпродпотребслужбе.

Приманки с вакцинами разбрасывали в сентябре-октябре на территориях Красноградского, Лозовского, частей Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов.

В ведомстве напоминают, что с начала года на Харьковщине выявлено 99 случаев бешенства у животных, из которых восемь лисиц и куница. Наибольшее количество случаев регистрируется среди бездомных собак и кошек, а также увеличилось количество инфицированного крупного рогатого скота.

Читайте также: В громаде на Харьковщине по графику начнут отстреливать лисиц

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьковчанам предлагают работу в суде: зарплата и требования
Харьковчанам предлагают работу в суде: зарплата и требования
10.12.2023, 13:49
Оптимистические речи Зеленского ведут к расколу в обществе – FT
Оптимистические речи Зеленского ведут к расколу в обществе – FT
11.12.2023, 14:56
В полиции показали кадры после ДТП под Харьковом, где погибла семья волонтеров
В полиции показали кадры после ДТП под Харьковом, где погибла семья волонтеров
11.12.2023, 15:30
Главные новости Харькова 11.12: Маск защищает задержанного в Харькове, фронт
Главные новости Харькова 11.12: Маск защищает задержанного в Харькове, фронт
11.12.2023, 14:57
Угрожали отцу расстрелом: во время оккупации Харьковщины изнасиловали женщину
Угрожали отцу расстрелом: во время оккупации Харьковщины изнасиловали женщину
11.12.2023, 13:31
Принято решение отстреливать лисиц по всей Харьковщине: причины
Принято решение отстреливать лисиц по всей Харьковщине: причины
11.12.2023, 18:31

Новости по теме:

16:56
На Харьковщине кошка поцарапала хозяйку: у животного подтвердили бешенство
13:00
В громаде на Харьковщине по графику начнут отстреливать лисиц
18:04
Второй случай за год – бешенство у коровы обнаружили на Харьковщине
14:20
Очередной случай бешенства на Харьковщине: уличный кот напал на женщину
15:26
Карантин ввели на Красноградщине: бешеный кот напал на человека

Вы читали новость: «Принято решение отстреливать лисиц по всей Харьковщине: причины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 18:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лисицу обыкновенную будут отстреливать в Харьковской области с декабря по февраль включительно. Это будут делать пользователи охотничьих угодий, имеющие разрешения, на территориях, где ранее разбрасывали приманки с вакциной против бешенства.".