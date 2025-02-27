Мужчина незаконно отстреливал диких животных в Харьковской области

Активисты сообщают, что мужчина незаконно отстреливал оленей, среди которых были беременные животные.

24 февраля на территории одного из лесохозяйств обнаружили остатки диких животных, сообщает Нацполиция. Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен 49-летний местный житель.

26 февраля полицейские обыскали его дом и изъяли охотничье оружие, гильзы, патроны разного калибра, ножи, тушки и остатки диких животных.

В настоящее время устанавливают сумму нанесенного ущерба и количество убитых животных.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье незаконной охоты. Мужчине «светит» до трех лет ограничения свободы.

Харьковский блоггер Женя Зуб сообщил, что события произошли в селе Чепель Изюмского района и браконьеров было двое, один из них якобы сотрудник ТЦК. Также, по словам Зуба, среди убитых оленей были беременные самки.