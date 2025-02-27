Мужчина незаконно отстреливал диких животных в Харьковской области
Активисты сообщают, что мужчина незаконно отстреливал оленей, среди которых были беременные животные.
24 февраля на территории одного из лесохозяйств обнаружили остатки диких животных, сообщает Нацполиция. Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен 49-летний местный житель.
26 февраля полицейские обыскали его дом и изъяли охотничье оружие, гильзы, патроны разного калибра, ножи, тушки и остатки диких животных.
В настоящее время устанавливают сумму нанесенного ущерба и количество убитых животных.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье незаконной охоты. Мужчине «светит» до трех лет ограничения свободы.
Харьковский блоггер Женя Зуб сообщил, что события произошли в селе Чепель Изюмского района и браконьеров было двое, один из них якобы сотрудник ТЦК. Также, по словам Зуба, среди убитых оленей были беременные самки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: браконьер, Нацполиция, олени, отстрел, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 17:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активисты сообщают, что мужчина незаконно отстреливал оленей, среди которых были беременные животные.".