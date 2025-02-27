Live
  • Чт 27.02.2025
  • Харьков  -7°С
  • USD 41.64
  • EUR 43.63

Мужчина незаконно отстреливал диких животных в Харьковской области

Происшествия 17:39   27.02.2025
Оксана Якушко
Мужчина незаконно отстреливал диких животных в Харьковской области Фото: Pexels

Активисты сообщают, что мужчина незаконно отстреливал оленей, среди которых были беременные животные.

24 февраля на территории одного из лесохозяйств обнаружили остатки диких животных, сообщает Нацполиция. Правоохранители установили, что к преступлению может быть причастен 49-летний местный житель.

26 февраля полицейские обыскали его дом и изъяли охотничье оружие, гильзы, патроны разного калибра, ножи, тушки и остатки диких животных.

В настоящее время устанавливают сумму нанесенного ущерба и количество убитых животных.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье незаконной охоты. Мужчине «светит» до трех лет ограничения свободы.

Харьковский блоггер Женя Зуб сообщил, что события произошли в селе Чепель Изюмского района и браконьеров было двое, один из них якобы сотрудник ТЦК. Также, по словам Зуба, среди убитых оленей были беременные самки.

Читайте также: Взрыв слышали в Харькове: где прилетел КАБ (дополняется)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Взрыв слышали в Харькове: где прилетел КАБ (дополняется)
Взрыв слышали в Харькове: где прилетел КАБ (дополняется)
27.02.2025, 16:12
«Полицейские ходят по домам в Харькове». Правоохранители объяснили инцидент 📹
«Полицейские ходят по домам в Харькове». Правоохранители объяснили инцидент 📹
27.02.2025, 14:38
Новости Харькова — главное за 27 февраля: зону эвакуации могут расширить, бои
Новости Харькова — главное за 27 февраля: зону эвакуации могут расширить, бои
27.02.2025, 16:52
Сколько лет понадобится, чтобы отстроить Харьков: ответ Терехова
Сколько лет понадобится, чтобы отстроить Харьков: ответ Терехова
27.02.2025, 13:25
Что не заметили харьковчане после атаки россиян, рассказал Терехов
Что не заметили харьковчане после атаки россиян, рассказал Терехов
27.02.2025, 13:02
Мужчина незаконно отстреливал диких животных в Харьковской области
Мужчина незаконно отстреливал диких животных в Харьковской области
27.02.2025, 17:39

Новости по теме:

14:33
Выловил краснокнижную рыбу: браконьер попался на Харьковщине
12:34
На Харьковщине попался браконьер: полиция изъяла более полутысячи рыб (фото)
18:12
100 карасей на 200 тыс грн – на Харьковщине поймали браконьера
12:47
Наловили раков почти на 70 тыс. грн: на Харьковщине поймали браконьеров
15:55
Погубил рыбы на более 30 тыс. грн: в Харькове поймали браконьера

Вы читали новость: «Мужчина незаконно отстреливал диких животных в Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 17:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активисты сообщают, что мужчина незаконно отстреливал оленей, среди которых были беременные животные.".