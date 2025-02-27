Чоловік незаконно відстрілював диких тварин на Харківщині

Активісти повідомляють, що чоловік незаконно відстрілював оленів, серед яких були вагітні тварини.

24 лютого на території одного з лісогосподарств виявили рештки диких тварин, повідомляє Нацполіція. Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний 49-річний місцевий мешканець.

26 лютого поліціянти обшукали його будинок і вилучили мисливську зброю, гільзи, набої різного калібру, ножі, тушки та рештки диких тварин.

Наразі встановлюють суму завданого збитку та кількість вбитих тварин.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею незаконне полювання. Чоловіку «світить» до трьох років обмеження волі.

Харківський блогер Женя Зуб повідомив, що події сталися у селі Чепель Ізюмського району та браконьєрів було двоє, один із них нібито співробітник ТЦК. Також, за словами Зуба, серед убитих оленів були вагітні самиці.