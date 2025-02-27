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Чоловік незаконно відстрілював диких тварин на Харківщині

Події 17:39   27.02.2025
Оксана Якушко
Чоловік незаконно відстрілював диких тварин на Харківщині

Активісти повідомляють, що чоловік незаконно відстрілював оленів, серед яких були вагітні тварини.

24 лютого на території одного з лісогосподарств виявили рештки диких тварин, повідомляє Нацполіція. Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний 49-річний місцевий мешканець.

26 лютого поліціянти обшукали його будинок і вилучили мисливську зброю, гільзи, набої різного калібру, ножі, тушки та рештки диких тварин.

Наразі встановлюють суму завданого збитку та кількість вбитих тварин.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею незаконне полювання. Чоловіку «світить» до трьох років обмеження волі.

Харківський блогер Женя Зуб повідомив, що події сталися у селі Чепель Ізюмського району та браконьєрів було двоє, один із них нібито співробітник ТЦК. Також, за словами Зуба, серед убитих оленів були вагітні самиці.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 17:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Активісти повідомляють, що чоловік незаконно відстрілював оленів, серед яких були вагітні тварини.".