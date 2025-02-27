Вибух чули в Харкові: де прилетів КАБ (доповнюється)

Близько 15:40 у деяких районах Харкова було чутно вибух.

Доповнено о 16:12. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив, що близько 15:40 окупанти вдарили КАБом по селищу Слатине.

«Удар прийшовся по відкритій території у межах населеного пункту. Даних щодо постраждалих чи руйнувань станом на зараз не надходило», – розповів Задоренко.

Про загрозу застосування КАБів попереджав начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко. Він закликав бути в укриттях.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про КАБ, який летів у напрямку Харкова.

Наразі офіційної інформації щодо влучань немає.