Вибух чули в Харкові: де прилетів КАБ (доповнюється)
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
Близько 15:40 у деяких районах Харкова було чутно вибух.
Доповнено о 16:12. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив, що близько 15:40 окупанти вдарили КАБом по селищу Слатине.
«Удар прийшовся по відкритій території у межах населеного пункту. Даних щодо постраждалих чи руйнувань станом на зараз не надходило», – розповів Задоренко.
Про загрозу застосування КАБів попереджав начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко. Він закликав бути в укриттях.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про КАБ, який летів у напрямку Харкова.
Наразі офіційної інформації щодо влучань немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 16:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:40 у деяких районах Харкова було чутно вибух.".