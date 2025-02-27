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«Поліцейські ходять по будинках в Харкові». Правоохоронці пояснили інцидент 📹

Суспільство 14:38   27.02.2025
Вікторія Яковенко
«Поліцейські ходять по будинках в Харкові». Правоохоронці пояснили інцидент 📹 Скриншот

У ГУ Нацполіції в Харківській області прокоментували конфлікт, який стався під час спілкування з жителями будинку в місті.

«В одній із соцмереж поширилось відео, де правоохоронці спілкувались із місцевим жителем. Чоловік, який фіксував дії поліцейських на відео, згідно з базою даних, перебуває у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації. У зв’язку з цим працівники поліції встановили його місце проживання та провели необхідні заходи відповідно до законодавства. Жодних протиправних дій відносно чоловіка вчинено не було», – зазначили правоохоронці.

Ймовірно, йдеться про відео, де чоловік, який знімає людей у поліцейській формі, заявляє, що «працівники поліції ходять по будинках в Харкові».

Відео: телеграм-канал «На повестке Харьков»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 14:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області прокоментували конфлікт, який стався під час спілкування з жителями будинку в місті.".