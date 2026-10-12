Денисенко – про різницю нових звинувачень Трампа й сварки в овальному кабінеті

Ми вже всі зрозуміли, що Трамп ніколи не визнає помилок. А тому, як тільки він почав звинувачувати Україну в тому, що через нас ростуть ціни на дизель, питання чергової сварки з Україною стало лише питанням часу. Проте, головна відмінність між нинішньою ситуацією і тим, що було після сварки в овальному кабінеті – Трамп не дав негайного розпорядження заборонити надавати розвіддані Україні. І, видається, він не може це зробити з огляду на суспільні настрої в США.