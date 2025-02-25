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«Гонитва в Харкові»: патрульні пояснили інцидент із чоловіком і натовпом 📹

Події 15:27   25.02.2025
Вікторія Яковенко
«Гонитва в Харкові»: патрульні пояснили інцидент із чоловіком і натовпом 📹 Скриншот

Напередодні, 24 лютого, в соцмережах з’явилося відео, як на проспекті Аерокосмічному в Харкові нібито люди у поліцейській формі гналися за чоловіком. Там зібрався натовп. Правоохоронці повідомили подробиці цієї події.

Як розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, вчора вдень у Слобідському районі інспектори зупинили громадянина для перевірки документів.

Правоохоронці встановили, що чоловік перебуває в розшуку за ст. 210 (порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу) КУпАП. Кажуть: попередили громадянина про необхідність доставлення до ТЦК, з чим він погодився.

«Проте під час спілкування з громадянином на місці зібрався натовп. Чоловік почав чинити опір, хапав патрульних за одяг та здійснював публічні заклики до невиконання вимог поліцейських. На законні вимоги патрульних та заклики про законність дій, громадяни не реагували», – зазначили патрульні.

Відео: телеграм-канал «На повестке Харьков»

Тож, щоб припинити групове порушення громадського порядку, правоохоронці застосували сльозогінний газ, згідно з п. 3 ст. 45 ЗУ «Про національну поліцію».

Громадянину вдалося втекти. Наразі ведуть пошуки, зазначили у патрульній поліції.

Відео: телеграм-канал «Харьков Life»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 15:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 24 лютого, в соцмережах з’явилося відео, як на проспекті Аерокосмічному в Харкові нібито люди у поліцейській формі гналися за чоловіком. ".