«Погоня в Харькове»: патрульные объяснили инцидент с мужчиной и толпой (видео)
Накануне, 24 февраля, в соцсетях появилось видео, как на Аэрокосмическом проспекте в Харькове якобы люди в полицейской форме гнались за мужчиной. Там собралась толпа. Правоохранители сообщили подробности этого события.
Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, вчера днем в Слободском районе инспекторы остановили гражданина для проверки документов.
Правоохранители установили, что мужчина находится в розыске по ст. 210 (нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе) КУоАП. Говорят: предупредили гражданина о необходимости доставки в ТЦК, с чем он согласился.
«Однако во время общения с гражданином на месте собралась толпа. Мужчина сопротивлялся, хватал патрульных за одежду и осуществлял публичные призывы к невыполнению требований полицейских. На законные требования патрульных и призывы о законности действий граждане не реагировали», — отметили патрульные.
Видео: Telegram-канал «На повестке Харьков»
Чтобы прекратить групповое нарушение общественного порядка, правоохранители применили слезоточивый газ, согласно п. 3 ст. 45 ЗУ «О национальной полиции».
Гражданину удалось сбежать. Сейчас ведутся поиски, отметили в патрульной полиции.
Видео: Telegram-канал «Харьков Life»
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, погоня, полиция, тцк;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 15:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 24 февраля, в соцсетях появилось видео, как на Аэрокосмическом проспекте в Харькове якобы люди в полицейской форме гнались за мужчиной. ".