«Погоня в Харькове»: патрульные объяснили инцидент с мужчиной и толпой (видео)

Накануне, 24 февраля, в соцсетях появилось видео, как на Аэрокосмическом проспекте в Харькове якобы люди в полицейской форме гнались за мужчиной. Там собралась толпа. Правоохранители сообщили подробности этого события.

Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, вчера днем ​​в Слободском районе инспекторы остановили гражданина для проверки документов.

Правоохранители установили, что мужчина находится в розыске по ст. 210 (нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе) КУоАП. Говорят: предупредили гражданина о необходимости доставки в ТЦК, с чем он согласился.

«Однако во время общения с гражданином на месте собралась толпа. Мужчина сопротивлялся, хватал патрульных за одежду и осуществлял публичные призывы к невыполнению требований полицейских. На законные требования патрульных и призывы о законности действий граждане не реагировали», — отметили патрульные.

Видео: Telegram-канал «На повестке Харьков»

Чтобы прекратить групповое нарушение общественного порядка, правоохранители применили слезоточивый газ, согласно п. 3 ст. 45 ЗУ «О национальной полиции».

Гражданину удалось сбежать. Сейчас ведутся поиски, отметили в патрульной полиции.

Видео: Telegram-канал «Харьков Life»