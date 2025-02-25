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«Погоня в Харькове»: патрульные объяснили инцидент с мужчиной и толпой (видео)

Происшествия 15:27   25.02.2025
Виктория Яковенко
«Погоня в Харькове»: патрульные объяснили инцидент с мужчиной и толпой (видео) Скриншот

Накануне, 24 февраля, в соцсетях появилось видео, как на Аэрокосмическом проспекте в Харькове якобы люди в полицейской форме гнались за мужчиной. Там собралась толпа. Правоохранители сообщили подробности этого события.

Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, вчера днем ​​в Слободском районе инспекторы остановили гражданина для проверки документов.
Правоохранители установили, что мужчина находится в розыске по ст. 210 (нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе) КУоАП. Говорят: предупредили гражданина о необходимости доставки в ТЦК, с чем он согласился.

«Однако во время общения с гражданином на месте собралась толпа. Мужчина сопротивлялся, хватал патрульных за одежду и осуществлял публичные призывы к невыполнению требований полицейских. На законные требования патрульных и призывы о законности действий граждане не реагировали», — отметили патрульные.

Видео: Telegram-канал «На повестке Харьков»

Чтобы прекратить групповое нарушение общественного порядка, правоохранители применили слезоточивый газ, согласно п. 3 ст. 45 ЗУ «О национальной полиции».

Гражданину удалось сбежать. Сейчас ведутся поиски, отметили в патрульной полиции.

Видео: Telegram-канал «Харьков Life»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 15:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 24 февраля, в соцсетях появилось видео, как на Аэрокосмическом проспекте в Харькове якобы люди в полицейской форме гнались за мужчиной. ".