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«Ударил головой в лицо сотрудника ТЦК»: что теперь грозит жителю Харьковщины

Происшествия 17:24   17.02.2025
Елена Нагорная
«Ударил головой в лицо сотрудника ТЦК»: что теперь грозит жителю Харьковщины

По подозрению в нападении на сотрудника ТЦК в городе Лозовая Харьковской области суд избрал меру пресечения 42-летнему местному жителю — содержание под стражей с возможностью внести залог в размере около 61 тысячи гривен.

Как информируют в областной прокуратуре, 5 октября 2024 года в Лозовой сотрудники РТЦК и СП совместно с полицейскими, выполняя служебные обязанности, подошли к мужчине для проверки военно-учетных документов.

«В это время подозреваемый, который находился рядом и наблюдал за этим со стороны, стал выражаться в сторону военных нецензурной бранью, препятствуя законной деятельности военнослужащих ВСУ по проведению мобилизационных мероприятий и оповещения. Будучи агрессивно настроенным, он подошел к одному из сотрудников ТЦК и СП и ударил головой в лицо, нанеся ему телесные повреждения, в результате чего работники ТЦК и СП не смогли выполнить свои обязанности, предусмотренные законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», — отмечают в прокуратуре.

По факту препятствования законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УКУ) мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 17:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По подозрению в нападении на сотрудника ТЦК в городе Лозовая суд избрал меру пресечения 42-летнему местному жителю — содержание под стражей с определением залога".