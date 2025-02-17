«Ударил головой в лицо сотрудника ТЦК»: что теперь грозит жителю Харьковщины
По подозрению в нападении на сотрудника ТЦК в городе Лозовая Харьковской области суд избрал меру пресечения 42-летнему местному жителю — содержание под стражей с возможностью внести залог в размере около 61 тысячи гривен.
Как информируют в областной прокуратуре, 5 октября 2024 года в Лозовой сотрудники РТЦК и СП совместно с полицейскими, выполняя служебные обязанности, подошли к мужчине для проверки военно-учетных документов.
«В это время подозреваемый, который находился рядом и наблюдал за этим со стороны, стал выражаться в сторону военных нецензурной бранью, препятствуя законной деятельности военнослужащих ВСУ по проведению мобилизационных мероприятий и оповещения. Будучи агрессивно настроенным, он подошел к одному из сотрудников ТЦК и СП и ударил головой в лицо, нанеся ему телесные повреждения, в результате чего работники ТЦК и СП не смогли выполнить свои обязанности, предусмотренные законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», — отмечают в прокуратуре.
По факту препятствования законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УКУ) мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Лозовая, новости Харькова, тцк, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 17:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По подозрению в нападении на сотрудника ТЦК в городе Лозовая суд избрал меру пресечения 42-летнему местному жителю — содержание под стражей с определением залога".