«Ударил головой в лицо сотрудника ТЦК»: что теперь грозит жителю Харьковщины

По подозрению в нападении на сотрудника ТЦК в городе Лозовая Харьковской области суд избрал меру пресечения 42-летнему местному жителю — содержание под стражей с возможностью внести залог в размере около 61 тысячи гривен.

Как информируют в областной прокуратуре, 5 октября 2024 года в Лозовой сотрудники РТЦК и СП совместно с полицейскими, выполняя служебные обязанности, подошли к мужчине для проверки военно-учетных документов.

«В это время подозреваемый, который находился рядом и наблюдал за этим со стороны, стал выражаться в сторону военных нецензурной бранью, препятствуя законной деятельности военнослужащих ВСУ по проведению мобилизационных мероприятий и оповещения. Будучи агрессивно настроенным, он подошел к одному из сотрудников ТЦК и СП и ударил головой в лицо, нанеся ему телесные повреждения, в результате чего работники ТЦК и СП не смогли выполнить свои обязанности, предусмотренные законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», — отмечают в прокуратуре.

По факту препятствования законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УКУ) мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.