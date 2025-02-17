Уклониста из Харькова отправили в тюрьму: он письменно отказался служить

Киевский райсуд вынес приговор 54-летнему жителю Харькова, который пытался избежать мобилизации.

«В ноябре 2023 года мужчина получил повестку для прибытия в Киевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки Харькова. Потом он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к службе, и получил повестку для отправки в воинскую часть», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Однако после этого харьковчанин не прибыл в Киевский районный ТЦК и СП в указанные сроки. Затем подал письменное заявление об отказе от призыва на военную службу.

«Объяснил, что работает и не хочет оставлять работу. В ходе судебного разбирательства обвиняемый не признал вину», — отметили правоохранители.

В результате мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Его приговорили к трем годам заключения.