Уклониста из Харькова отправили в тюрьму: он письменно отказался служить
Киевский райсуд вынес приговор 54-летнему жителю Харькова, который пытался избежать мобилизации.
«В ноябре 2023 года мужчина получил повестку для прибытия в Киевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки Харькова. Потом он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к службе, и получил повестку для отправки в воинскую часть», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Однако после этого харьковчанин не прибыл в Киевский районный ТЦК и СП в указанные сроки. Затем подал письменное заявление об отказе от призыва на военную службу.
«Объяснил, что работает и не хочет оставлять работу. В ходе судебного разбирательства обвиняемый не признал вину», — отметили правоохранители.
В результате мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Его приговорили к трем годам заключения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: военная служба, новости Харькова, приговор, уклонист, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2025 в 14:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киевский райсуд вынес приговор 54-летнему жителю Харькова, который пытался избежать мобилизации.".