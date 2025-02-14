Действовал «на эмоциях». Копы задержали уклониста у рынка в Харькове (видео)
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Копы, патрулировавшие Слободской район Харькова, обратили внимание на машину Kia, припаркованную с нарушением.
Об этом сообщает патрульная полиция Харьковской области.
Во время оформления штрафа инспекторы выяснили, что водитель находится в розыске как уклонист. Поэтому возникла необходимость привезти его в городской Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Мужчина убегал от патрульных, из-за чего привлек внимание харьковчан.
Но патрульные все же задержали беглеца и доставили его в Слободской ТЦК и СП. Впоследствии мужчина признал вину и признался, что действовал «на эмоциях».
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2025 в 17:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Копы, патрулировавшие Слободской район Харькова, обратили внимание на машину Kia, припаркованную с нарушением. ".