Действовал «на эмоциях». Копы задержали уклониста у рынка в Харькове (видео)

Копы, патрулировавшие Слободской район Харькова, обратили внимание на машину Kia, припаркованную с нарушением.

Об этом сообщает патрульная полиция Харьковской области.

Во время оформления штрафа инспекторы выяснили, что водитель находится в розыске как уклонист. Поэтому возникла необходимость привезти его в городской Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Мужчина убегал от патрульных, из-за чего привлек внимание харьковчан.

Но патрульные все же задержали беглеца и доставили его в Слободской ТЦК и СП. Впоследствии мужчина признал вину и признался, что действовал «на эмоциях».

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