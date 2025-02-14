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Діяв «на емоціях». Копи затримали ухилянта біля ринку у Харкові (відео)

Події 17:47   14.02.2025
Оксана Якушко
Діяв «на емоціях». Копи затримали ухилянта біля ринку у Харкові (відео)

Копи, які патрулювали Слобідський район Харкова, звернули увагу на машину Kia, припарковану з порушенням. 

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Під час оформлення штрафу інспектори з’ясували, що водій перебуває у розшуку як ухилянт. Тож виникла необхідність привезти його до міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Чоловік почав тікати від патрульних, через що привернув увагу харків’ян.

Але патрульні все ж затримали втікача та доставили до Слобідського РТЦК та СП. Згодом громадян визнав провину і зізнався, що діяв «на емоціях».

Відео: На повестке Харьков

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 17:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи, які патрулювали Слобідський район Харкова, звернули увагу на машину Kia, припарковану з порушенням. ".