Діяв «на емоціях». Копи затримали ухилянта біля ринку у Харкові (відео)

Копи, які патрулювали Слобідський район Харкова, звернули увагу на машину Kia, припарковану з порушенням.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Під час оформлення штрафу інспектори з’ясували, що водій перебуває у розшуку як ухилянт. Тож виникла необхідність привезти його до міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Чоловік почав тікати від патрульних, через що привернув увагу харків’ян.

Але патрульні все ж затримали втікача та доставили до Слобідського РТЦК та СП. Згодом громадян визнав провину і зізнався, що діяв «на емоціях».

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