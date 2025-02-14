Діяв «на емоціях». Копи затримали ухилянта біля ринку у Харкові (відео)
Копи, які патрулювали Слобідський район Харкова, звернули увагу на машину Kia, припарковану з порушенням.
Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.
Під час оформлення штрафу інспектори з’ясували, що водій перебуває у розшуку як ухилянт. Тож виникла необхідність привезти його до міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Чоловік почав тікати від патрульних, через що привернув увагу харків’ян.
Але патрульні все ж затримали втікача та доставили до Слобідського РТЦК та СП. Згодом громадян визнав провину і зізнався, що діяв «на емоціях».
Відео: На повестке Харьков
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2025 в 17:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи, які патрулювали Слобідський район Харкова, звернули увагу на машину Kia, припарковану з порушенням. ".