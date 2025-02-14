Харків й область може засипати снігом: попередження синоптиків та дорожників

15 лютого на Харківщині очікують небезпечні метеорологічні явища.

За даними Регіонального центру з гідрометеорології, вночі та вранці буде значний сніг, протягом доби пориви вітру – 15 – 20 м/с, хуртовина, а на дорогах ожеледиця. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

«Псуватися погода почне вже сьогодні ввечері, близько 21:00. Сніг йтиме всю ніч, а найбільш інтенсивними опади будуть близько 05:00 суботи. Снігові хмари завітають з північного заходу, тож першими негоду зустрічатимуть райони, що межують з Полтавщиною та Сумщиною. Поступово снігопад розповсюдиться на всю область, а вщухне лише у суботу, ближче до вечора», – зазначили у Службі відновлення та інфраструктури в Харківській області.

Дорожники підкреслили, що особливо небезпечним буде температурний перепад вдень 15 числа – від нуля до 6 градусів морозу. Тож може утворитися ожеледиця.

«Підрядні організації переходять на посилений режим роботи, аби не допустити ускладнень у русі транспорту дорогами державного значення. Особливу увагу буде приділено магістралям із високою інтенсивністю руху, транспортним розв’язкам та небезпечним ділянкам», – додали дорожники.