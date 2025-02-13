«Це буде красиво». У Харкові та області зміниться погода, що прогнозують

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають жителів Харкова та області про зміну погоди 14 та 15 лютого.

«З проходженням активного атмосферного фронту з північного заходу у другій половині дня 14 лютого та протягом доби 15 лютого у Харківській області очікується погіршення погодних умов. Вдень 14 лютого місцями невеликий сніг, протягом доби 15 лютого – сніг, мокрий сніг, місцями значний, місцями налипання мокрого снігу», – йдеться у повідомленні.

Температура у ці дні коливатиметься. Зокрема, 14 числа вона підвищиться – від 3 градусів морозу до 2 тепла. А от 15 лютого – знизиться – до 1 – 6 градусів морозу.

«Приріст снігового покриву 3 – 7 см, місцями до 10 см. На дорогах ожеледиця. Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць», – зазначили у гідрометцентрі.

Про зміну погоду попереджає й синоптикиня Наталка Діденко.

«До нас завітає атмосферний фронт із снігом, нічними ще морозами, проте із короткочасним денним потеплінням, відлигою! Це буде красиво», – обіцяє Діденко.

За її словами, холоди, попередньо, можуть послабитись після 25 лютого.