У Харкові подорожчали овочі та фрукти – актуальні ціни
Фото: Харківська міськрада
У Харківській міськраді повідомили актуальні ціни на овочі та фрукти в місті.
У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили: за рік найбільше подорожчали капуста (+70%), морква (+50%), яблука (+45%), буряк (+28%), картопля та лимони (+20%), печериці (+13%).
Водночас ціни на апельсини, банани та цибулю майже не змінилися, підкреслили у мерії.
Станом на лютий середня вартість:
🥔 картоплі – 30-35 грн/кг,
🥬 капусти – 45-60 грн/кг,
🍠 буряка – 20-30 грн/кг,
🥕 моркви – 32-45 грн/кг,
🧅 цибулі – 16-25 грн/кг,
🍄 печериць – 110-150 грн/кг,
🍊 апельсинів – 60-120 грн/кг,
🍋 лимонів – 65-80 грн/кг,
🍏 яблук – 35-45 грн/кг,
🍌 бананів – 60-70 грн/кг.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 12:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді повідомили актуальні ціни на овочі та фрукти в місті.".