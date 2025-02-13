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У Харкові подорожчали овочі та фрукти – актуальні ціни

Суспільство 12:05   13.02.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові подорожчали овочі та фрукти – актуальні ціни Фото: Харківська міськрада

У Харківській міськраді повідомили актуальні ціни на овочі та фрукти в місті.

У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили: за рік найбільше подорожчали капуста (+70%), морква (+50%), яблука (+45%), буряк (+28%), картопля та лимони (+20%), печериці (+13%).

Водночас ціни на апельсини, банани та цибулю майже не змінилися, підкреслили у мерії.

Станом на лютий середня вартість:

🥔 картоплі – 30-35 грн/кг,

🥬 капусти – 45-60 грн/кг,

🍠 буряка – 20-30 грн/кг,

🥕 моркви – 32-45 грн/кг,

🧅 цибулі – 16-25 грн/кг,

🍄 печериць – 110-150 грн/кг,

🍊 апельсинів – 60-120 грн/кг,

🍋 лимонів – 65-80 грн/кг,

🍏 яблук – 35-45 грн/кг,

🍌 бананів – 60-70 грн/кг.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 12:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді повідомили актуальні ціни на овочі та фрукти в місті.".