В Харькове подорожали овощи и фрукты – актуальные цены

В Харьковском горсовете сообщили актуальные цены на овощи и фрукты в городе.

В департаменте административных услуг и потребительского рынка отметили: за год больше всего подорожали капуста (+70%), морковь (+50%), яблоки (+45%), свекла (+28%), картофель и лимоны (+20%), шампиньоны (+13%).

В то же время, цены на апельсины, бананы и лук почти не изменились, подчеркнули в мэрии.

По состоянию на февраль средняя стоимость:

🥔 картофеля — 30-35 грн/кг,

🥬 капусты – 45-60 грн/кг,

🍠 свеклы — 20-30 грн/кг,

🥕 моркови — 32-45 грн/кг,

🧅 лука – 16-25 грн/кг,

🍄 шампиньонов — 110-150 грн/кг,

🍊 апельсинов — 60-120 грн/кг,

🍋 лимонов — 65-80 грн/кг,

🍏 яблок – 35-45 грн/кг,

🍌 бананов – 60-70 грн/кг.