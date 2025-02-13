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В Харькове подорожали овощи и фрукты – актуальные цены

Общество 12:05   13.02.2025
Виктория Яковенко
В Харькове подорожали овощи и фрукты – актуальные цены Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете сообщили актуальные цены на овощи и фрукты в городе.

В департаменте административных услуг и потребительского рынка отметили: за год больше всего подорожали капуста (+70%), морковь (+50%), яблоки (+45%), свекла (+28%), картофель и лимоны (+20%), шампиньоны (+13%).

В то же время, цены на апельсины, бананы и лук почти не изменились, подчеркнули в мэрии.

По состоянию на февраль средняя стоимость:

🥔 картофеля — 30-35 грн/кг,

🥬 капусты – 45-60 грн/кг,

🍠 свеклы — 20-30 грн/кг,

🥕 моркови — 32-45 грн/кг,

🧅 лука – 16-25 грн/кг,

🍄 шампиньонов — 110-150 грн/кг,

🍊 апельсинов — 60-120 грн/кг,

🍋 лимонов — 65-80 грн/кг,

🍏 яблок – 35-45 грн/кг,

🍌 бананов – 60-70 грн/кг.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 12:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете сообщили актуальные цены на овощи и фрукты в городе.".