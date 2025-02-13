В Харькове подорожали овощи и фрукты – актуальные цены
Фото: Харьковский горсовет
В Харьковском горсовете сообщили актуальные цены на овощи и фрукты в городе.
В департаменте административных услуг и потребительского рынка отметили: за год больше всего подорожали капуста (+70%), морковь (+50%), яблоки (+45%), свекла (+28%), картофель и лимоны (+20%), шампиньоны (+13%).
В то же время, цены на апельсины, бананы и лук почти не изменились, подчеркнули в мэрии.
По состоянию на февраль средняя стоимость:
🥔 картофеля — 30-35 грн/кг,
🥬 капусты – 45-60 грн/кг,
🍠 свеклы — 20-30 грн/кг,
🥕 моркови — 32-45 грн/кг,
🧅 лука – 16-25 грн/кг,
🍄 шампиньонов — 110-150 грн/кг,
🍊 апельсинов — 60-120 грн/кг,
🍋 лимонов — 65-80 грн/кг,
🍏 яблок – 35-45 грн/кг,
🍌 бананов – 60-70 грн/кг.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, овощи, фрукты, Харьков, цены;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 12:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете сообщили актуальные цены на овощи и фрукты в городе.".