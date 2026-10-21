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Овощи и фрукты подорожали в Харькове: актуальные цены сообщили в мэрии

Общество 12:30   21.10.2026
Виктория Яковенко
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Овощи и фрукты подорожали в Харькове: актуальные цены сообщили в мэрии Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете констатируют, что с начала осени в городе выросли цены на свежие овощи и фрукты.

В департаменте административных услуг и потребительского рынка объясняют: это связано с завершением сезона плодоношения, увеличением количества тепличной и импортируемой продукции.

В частности, огурцы подорожали около 50%, помидоры — на 43%, сливы — на 25%. Цены на картофель, репчатый лук, белокочанную капусту, морковь, свеклу и яблоки остались на том же уровне, что и в начале сентября.

По данным мэрии, на рынках:

  • картофель и свекла стоят 20-25 грн/кг,
  • лук репчатый и морковь — 25-30 грн/кг,
  • капуста белокочанная — 25-35 грн/кг,
  • помидоры красные — 60-100 грн/кг,
  • огурцы – 70-90 грн/кг,
  • яблоки – 35-55 грн/кг,
  • сливы – 45-65 грн/кг.

Напомним, сетевые магазины решили не ждать, пока пройдет Хэллоуин, и уже выставили на полке первый декор к Рождеству и Новому году. В ТРЦ «Никольский» праздничные украшения корреспондентка МГ «Объектив» отыскала в нескольких магазинах, среди которых LC Waikiki, JYSK, Sinsay и KAKTUS. На старте сезона акций, очевидно, нет, поэтому цены на некоторые позиции кусаются. Детальнее читайте здесь.

Читайте также: Не вернулась домой после работы: 16-летнюю искали в Харькове

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2026 в 12:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете констатируют, что с начала осени в городе выросли цены на свежие овощи и фрукты.".