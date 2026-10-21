Овочі та фрукти подорожчали в Харкові: актуальні ціни повідомили в мерії

У Харківській міськраді констатують: з початку осені у місті зросли ціни на свіжі овочі та фрукти.

У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку пояснюють: це пов’язано з завершенням сезону плодоношення, збільшенням кількості тепличної та імпортованої продукції.

Зокрема, огірки подорожчали на близько 50%, помідори – на 43%, сливи – на 25%. Ціни на картоплю, цибулю ріпчасту, капусту білокачанну, моркву, буряк і яблука залишилися на тому ж рівні, що й на початку вересня.

За даними мерії, на ринках:

картопля та буряк коштують 20-25 грн/кг,

цибуля ріпчаста та морква – 25-30 грн/кг,

капуста білокачанна – 25-35 грн/кг,

помідори червоні – 60-100 грн/кг,

огірки – 70-90 грн/кг,

яблука – 35-55 грн/кг,

сливи – 45-65 грн/кг.

Нагадаємо, мережеві магазини вирішили не чекати, поки пройде Хелловін, і вже виставили на полиці перший декор до Різдва та Нового року. У ТРЦ «Нікольський» святкові прикраси кореспондентка МГ «Об’єктив» відшукала у кількох магазинах, серед яких LC Waikiki, JYSK, Sinsay та KAKTUS. На старті сезону акцій, зрозуміло, немає, тому ціни на деякі позиції кусаються. Детальніше читайте тут.