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Не повернулась додому після роботи: 16-річну шукали в Харкові

Суспільство 12:04   21.10.2026
Вікторія Яковенко
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Не повернулась додому після роботи: 16-річну шукали в Харкові

Правоохоронці розшукали в Харкові неповнолітню, яка не повернулася додому.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, 21 жовтня до копів звернулася жінка, яка повідомила про зникнення неповнолітньої доньки. За словами заявниці, 16-річна донька після роботи в одному з кафе міста не повернулася додому.

«Правоохоронці вжили необхідних заходів для встановлення її місцезнаходження. У результаті проведеної роботи дівчину розшукали та повернули матері», – зазначили у поліції.

Копи провели профілактичну бесіду з родиною.

Нагадаємо, після сварки з матір’ю неповнолітня мешканка Берестинського району перестала виходити на зв’язок. За допомогою функції батьківського контролю мати виявила її в іншому районі області. Копи розшукали дівчинку.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2026 в 12:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукали в Харкові неповнолітню, яка не повернулася додому.".