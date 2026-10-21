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Не вернулась домой после работы: 16-летнюю искали в Харькове

Общество 12:04   21.10.2026
Виктория Яковенко
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Не вернулась домой после работы: 16-летнюю искали в Харькове

Правоохранители разыскали в Харькове несовершеннолетнюю, которая не вернулась домой.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 21 октября к копам обратилась женщина, которая сообщила о пропаже несовершеннолетней дочери. По словам заявительницы, 16-летняя дочь после работы в одном из кафе города не вернулась домой.

«Правоохранители приняли необходимые меры для установления ее местонахождения. В результате проделанной работы девушку разыскали и вернули матери», — отметили в полиции.

Копы провели профилактическую беседу с семьей.

Напомним, после ссоры с матерью несовершеннолетняя жительница Берестинского района перестала выходить на связь. С помощью функции родительского контроля мать обнаружила ее в другом районе области. Копы разыскали девочку.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2026 в 12:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскали в Харькове несовершеннолетнюю, которая не вернулась домой.".