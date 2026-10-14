Несовершеннолетняя ушла из дома после ссоры с матерью под Харьковом
После ссоры с матерью несовершеннолетняя жительница Берестинского района перестала отвечать на телефонные звонки. С помощью функции родительского контроля мать обнаружила ее в другом районе области.
В облуправлении полиции сообщили, что женщина обратилась к ним 13 октября около 12:00. Она рассказала, что после ссоры дочь ушла из дома и не отвечает на телефонные звонки.
С помощью функции родительского контроля женщина установила, что телефон девушки находится на территории Чугуевского района. Мать самостоятельно найти дочь не смогла, поэтому обратилась за помощью в полицию.
Правоохранители сразу начали поиски. Через несколько часов работники ювенальной превенции совместно с полицейскими офицерами общины разыскали несовершеннолетнюю в поселке Эсхар. Она находилась у знакомого, с которым познакомилась через социальные сети.
К счастью, никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершено.
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Напомним, правоохранители в апелляции отстояли приговор мужчине, который, по данным следствия, пытался изнасиловать 13-летнюю девочку на Харьковщине. Мужчина проведет в тюрьме 15 лет.