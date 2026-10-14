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Несовершеннолетняя ушла из дома после ссоры с матерью под Харьковом

Общество 18:43   14.10.2026
Татьяна Литвина
Несовершеннолетняя ушла из дома после ссоры с матерью под Харьковом

После ссоры с матерью несовершеннолетняя жительница Берестинского района перестала отвечать на телефонные звонки. С помощью функции родительского контроля мать обнаружила ее в другом районе области.

В облуправлении полиции сообщили, что женщина обратилась к ним 13 октября около 12:00. Она рассказала, что после ссоры дочь ушла из дома и не отвечает на телефонные звонки.

С помощью функции родительского контроля женщина установила, что телефон девушки находится на территории Чугуевского района. Мать самостоятельно найти дочь не смогла, поэтому обратилась за помощью в полицию.

Правоохранители сразу начали поиски. Через несколько часов работники ювенальной превенции совместно с полицейскими офицерами общины разыскали несовершеннолетнюю в поселке Эсхар. Она находилась у знакомого, с которым познакомилась через социальные сети.

К счастью, никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершено.

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Напомним, правоохранители в апелляции отстояли приговор мужчине, который, по данным следствия, пытался изнасиловать 13-летнюю девочку на Харьковщине. Мужчина проведет в тюрьме 15 лет.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 18:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После ссоры с матерью несовершеннолетняя жительница Берестинского района перестала отвечать на телефонные звонки. ".