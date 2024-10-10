На Харьковщине мужчина удерживал любимую в заложниках и убил ее тетю: приговор

На Харьковщине 26-летний рецидивист получил приговор, ему назначили пожизненное. Следствие доказало, что он убил тетю своей девушки, а беременную девушку удерживал в заложниках.

По данным Харьковской областной прокуратуры, безработный мужчина жил в доме вместе со своей 19-летней девушкой и ее 45-летней тетей в селе Караван.

«Однако отношения между парой и родственницей были напряженными. Дом принадлежал тете. Фактически мужчина проживал в доме бесплатно и не помогал тете своей избранницы оплачивать коммунальные услуги. Градус ссор постоянно рос», — добавили правоохранители.

Трагедия произошла 16 декабря прошлого года. В тот день женщина смотрела телевизор в комнате. По данным правоохранителей, фигурант надел ей на голову полиэтиленовый пакет – потерпевшая потеряла сознание. В дальнейшем мужчина связал ее руки и ноги, а затем задушил веревкой. Женщина погибла на месте. Тело фигурант перетащил в соседний дом, где никто не проживал.

«Как убивают родную тетю, видела девушка фигуранта. Испугавшись, что она расскажет все правоохранительным органам, мужчина несколько дней незаконно удерживал ее в доме, угрожая ножом и топором. Не остановило злоумышленника даже то, что его возлюбленная была беременной. Он извинился перед девушкой, позвонил в полицию и раскаялся», — рассказали в прокуратуре.

20 декабря правоохранители задержали мужчину. В суде он полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Объяснил – он очень эмоциональный человек и иногда у него случаются вспышки гнева, которые он не в состоянии контролировать.

23 мая этого года Нововодолажский районный суд вынес приговор. Мужчине назначили 13 лет тюрьмы. Однако прокуроры не согласились с решением и подали апелляцию.

Харьковский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и вынес новый приговор: мужчину признали виновным в умышленном убийстве и незаконном лишении свободы (п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 146 УКУ). Фигурант получил пожизненное заключение.