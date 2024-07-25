Задержали вероятного убийцу девушки, которую искали на Харьковщине (фото)

На Харьковщине правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 15 июля в полицию обратилась жительница Харькова и сообщила об исчезновении своей 20-летней сестры. По словам заявительницы, девушка приехала к родственнице в поселок Палатки Красноградского района. Около 22:00 13 июля она находилась во дворе дома и пропала при неизвестных обстоятельствах.

При поиске правоохранители выяснили, что накануне исчезновения девушка была вместе с 35-летним знакомым. Мужчина убил ее, а тело закопал в лесу.

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) УКУ.