Задержали вероятного убийцу девушки, которую искали на Харьковщине (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 15 июля в полицию обратилась жительница Харькова и сообщила об исчезновении своей 20-летней сестры. По словам заявительницы, девушка приехала к родственнице в поселок Палатки Красноградского района. Около 22:00 13 июля она находилась во дворе дома и пропала при неизвестных обстоятельствах.
При поиске правоохранители выяснили, что накануне исчезновения девушка была вместе с 35-летним знакомым. Мужчина убил ее, а тело закопал в лесу.
Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки.".