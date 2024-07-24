Девушку, которую несколько дней искали на Харьковщине, нашли мертвой

20-летнюю жительницу города Красноград Харьковской области Викторию Ахвердиеву, которая вечером 13 июля исчезла в поселке Палатки Красноградского района, нашли мертвой.

Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили сегодня. Все обстоятельства устанавливаются, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, в поселок Палатки Виктория приехала к родственнице, во дворе которой ее видели в последний раз. Это было около 22:00 13 июля. Правоохранители искали девушку совместно с волонтерами и общественностью.

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