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Девушку, которую несколько дней искали на Харьковщине, нашли мертвой

Происшествия 19:28   24.07.2024
Елена Нагорная
Девушку, которую несколько дней искали на Харьковщине, нашли мертвой Фото: ГУ НП в Харьковской области

20-летнюю жительницу города Красноград Харьковской области Викторию Ахвердиеву, которая вечером 13 июля исчезла в поселке Палатки Красноградского района, нашли мертвой.

Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили сегодня. Все обстоятельства устанавливаются, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, в поселок Палатки Виктория приехала к родственнице, во дворе которой ее видели в последний раз. Это было около 22:00 13 июля. Правоохранители искали девушку совместно с волонтерами и общественностью.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 19:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20-летнюю жительницу города Красноград Харьковской области Викторию Ахвердиеву, которая вечером 13 июля исчезла в поселке Палатки Красноградского района, нашли мертвой.".