В городе на Харьковщине девочка загулялась и боялась возвращаться домой
Жительница города Чугуев вечером 19 июня сообщила, что ее 12-летняя дочь пошла гулять с друзьями и не вернулась.
Мать была напугана, поскольку девочка никогда раньше не уходила из дома и всегда возвращалась вовремя, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Через полчаса правоохранители нашли ребенка. Девочка объяснила, что гуляла с друзьями допоздна и боялась возвращаться домой. С семьей провели профилактическую беседу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: девочка, подросток, полиция, Харьков, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 19:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница города Чугуев вечером 19 июня сообщила, что ее 12-летняя дочь пошла гулять с друзьями и не вернулась. ".