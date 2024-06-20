Live
  • Чт 20.06.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.57

В городе на Харьковщине девочка загулялась и боялась возвращаться домой

Общество 19:06   20.06.2024
Елена Нагорная
В городе на Харьковщине девочка загулялась и боялась возвращаться домой

Жительница города Чугуев вечером 19 июня сообщила, что ее 12-летняя дочь пошла гулять с друзьями и не вернулась.

Мать была напугана, поскольку девочка никогда раньше не уходила из дома и всегда возвращалась вовремя, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Через полчаса правоохранители нашли ребенка. Девочка объяснила, что гуляла с друзьями допоздна и боялась возвращаться домой. С семьей провели профилактическую беседу.

Читайте также: 13-летняя харьковчанка ушла из дома и оставила записку с просьбой не искать ее

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Россияне впервые применили планирующую бомбу ФАБ-3000 — Коваленко (видео)
Россияне впервые применили планирующую бомбу ФАБ-3000 — Коваленко (видео)
20.06.2024, 17:03
Россияне мечтали о котле и получили его на Харьковщине, но есть нюанс- эксперт
Россияне мечтали о котле и получили его на Харьковщине, но есть нюанс- эксперт
19.06.2024, 10:49
Полторы сотни сломанных деревьев и веток: какой беды наделал шквал в Харькове
Полторы сотни сломанных деревьев и веток: какой беды наделал шквал в Харькове
20.06.2024, 17:53
Почем ягоды и фрукты на рынках Харькова: данные мэрии
Почем ягоды и фрукты на рынках Харькова: данные мэрии
20.06.2024, 11:32
Главные новости Харькова 20 июня: последствия обстрелов, разгул стихии
Главные новости Харькова 20 июня: последствия обстрелов, разгул стихии
20.06.2024, 19:25
40-50 КАБов «прилетают» в день по селу Липцы и его окрестностям — боец НГУ
40-50 КАБов «прилетают» в день по селу Липцы и его окрестностям — боец НГУ
20.06.2024, 19:55

Новости по теме:

11:52
13-летняя харьковчанка ушла из дома и оставила записку с просьбой не искать ее
21:02
Мужчина, изнасиловавший 12-летнюю падчерицу, получил 15 лет тюрьмы
17:09
10-летнюю девочку, потерявшуюся под Харьковом, разыскали полицейские
13:00
Спала у окна: в каком состоянии раненая девочка из-за атаки БпЛА по Харькову
15:04
Из-за обстрела Липцев погибла 14-летняя девочка, трое раненых на Харьковщине

Вы читали новость: «В городе на Харьковщине девочка загулялась и боялась возвращаться домой»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 июня 2024 в 19:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительница города Чугуев вечером 19 июня сообщила, что ее 12-летняя дочь пошла гулять с друзьями и не вернулась. ".