В городе на Харьковщине девочка загулялась и боялась возвращаться домой

Жительница города Чугуев вечером 19 июня сообщила, что ее 12-летняя дочь пошла гулять с друзьями и не вернулась.

Мать была напугана, поскольку девочка никогда раньше не уходила из дома и всегда возвращалась вовремя, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Через полчаса правоохранители нашли ребенка. Девочка объяснила, что гуляла с друзьями допоздна и боялась возвращаться домой. С семьей провели профилактическую беседу.