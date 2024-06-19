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13-летняя харьковчанка ушла из дома и оставила записку с просьбой не искать ее

Общество 11:52   19.06.2024
Виктория Яковенко
13-летняя харьковчанка ушла из дома и оставила записку с просьбой не искать ее Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители разыскали в Харькове подростка, которая сбежала из дома.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 18 июня получили сообщения от 39-летней женщины об исчезновении ее 13-летней дочери. Девочка сбежала из дома и оставила записку с текстом, чтобы ее не искали.

Полицейские оперативно установили местонахождение несовершеннолетней. Никаких неправомерных действий в отношении нее не совершено.

С подростком и ее матерью правоохранители провели профилактическую беседу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 11:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскали в Харькове подростка, которая сбежала из дома.".