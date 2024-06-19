13-летняя харьковчанка ушла из дома и оставила записку с просьбой не искать ее

Правоохранители разыскали в Харькове подростка, которая сбежала из дома.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 18 июня получили сообщения от 39-летней женщины об исчезновении ее 13-летней дочери. Девочка сбежала из дома и оставила записку с текстом, чтобы ее не искали.

Полицейские оперативно установили местонахождение несовершеннолетней. Никаких неправомерных действий в отношении нее не совершено.

С подростком и ее матерью правоохранители провели профилактическую беседу.