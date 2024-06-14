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Сбежала после ссоры с матерью: в Харькове искали подростка

Общество 14:10   14.06.2024
Виктория Яковенко
Сбежала после ссоры с матерью: в Харькове искали подростка Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские по просьбе 44-летней матери искали ее дочь в Харькове.

13-летнюю девушку оперативно нашли правоохранители, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Выяснилось, что подросток сбежала после ссоры с матерью, которая произошла из-за частых недоразумений.

С семьей правоохранители провели профилактическую беседу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 14:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские по просьбе 44-летней матери искали ее дочь в Харькове.".