Сбежала после ссоры с матерью: в Харькове искали подростка

Полицейские по просьбе 44-летней матери искали ее дочь в Харькове.

13-летнюю девушку оперативно нашли правоохранители, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Выяснилось, что подросток сбежала после ссоры с матерью, которая произошла из-за частых недоразумений.

С семьей правоохранители провели профилактическую беседу.