Втекла після сварки з матір’ю: в Харкові шукали підлітка

Поліціянти на прохання 44-річної матері шукали її дочку в Харкові.

13-річну дівчину оперативно знайшли правоохоронці, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. З’ясувалося, що підліток втекла після сварки з матір’ю, яка сталась через часті непорозуміння.

З родиною правоохоронці провели профілактичну бесіду.