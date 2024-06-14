Втекла після сварки з матір’ю: в Харкові шукали підлітка
Фото: ГУНП в Харківській області
Поліціянти на прохання 44-річної матері шукали її дочку в Харкові.
13-річну дівчину оперативно знайшли правоохоронці, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. З’ясувалося, що підліток втекла після сварки з матір’ю, яка сталась через часті непорозуміння.
З родиною правоохоронці провели профілактичну бесіду.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 14:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти на прохання 44-річної матері шукали її дочку в Харкові.".