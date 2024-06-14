Live
  • Пт 14.06.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 40.69
  • EUR 43.89

Втекла після сварки з матір’ю: в Харкові шукали підлітка

Суспільство 14:10   14.06.2024
Вікторія Яковенко
Втекла після сварки з матір’ю: в Харкові шукали підлітка Фото: ГУНП в Харківській області

Поліціянти на прохання 44-річної матері шукали її дочку в Харкові.

13-річну дівчину оперативно знайшли правоохоронці, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області. З’ясувалося, що підліток втекла після сварки з матір’ю, яка сталась через часті непорозуміння.

З родиною правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Читайте також: Подруга відмовлялася повідомити, де дочка – харків’янка звернулася до поліції

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Втекла після сварки з матір’ю: в Харкові шукали підлітка
Втекла після сварки з матір’ю: в Харкові шукали підлітка
14.06.2024, 14:10
Удари КАБ і НАР, відбиті атаки на Харківському напрямку: дані ГШ на 13:00
Удари КАБ і НАР, відбиті атаки на Харківському напрямку: дані ГШ на 13:00
14.06.2024, 13:38
Головні новини Харкова 14 червня: ухилянти в зерновозі, заборонили купатися
Головні новини Харкова 14 червня: ухилянти в зерновозі, заборонили купатися
14.06.2024, 13:41
Приготовлено 380 тонн їжі: 100 днів на Харківщині працює поїзд-кухня (відео)
Приготовлено 380 тонн їжі: 100 днів на Харківщині працює поїзд-кухня (відео)
14.06.2024, 13:16
На Харків та область суне циклон: кількість опадів може перевищити норму
На Харків та область суне циклон: кількість опадів може перевищити норму
14.06.2024, 12:40
Сьогодні 14 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 червня: яке свято та день в історії
14.06.2024, 06:00

Новини за темою:

12:47
Пішла до подруги і не повернулась додому: у Харкові поліція шукала підлітка
14:18
Боялася йти додому: на Харківщині шукали 11-річну дівчинку
14:16
13-річна дівчина вирішила поїхати до Куп’янська, поки мати і поліція її шукали
12:06
У Харкові поліція шукала підлітка, який не хотів вчитись: він ховався у домі
11:58
На Харківщині піднімали по тривозі особовий склад поліції: шукали підлітка

Ви читали новину: «Втекла після сварки з матір’ю: в Харкові шукали підлітка»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 14:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти на прохання 44-річної матері шукали її дочку в Харкові.".