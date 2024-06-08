Подруга відмовлялася повідомити, де дочка – харків’янка звернулася до поліції
15-річну дівчину розшукували вночі в Харкові співробітники поліції. Допомогти з’ясувати, де її дочка, їх попросила мати.
Жінка звернулася до Харківського РУП №2 увечері 7 червня. Вона розповіла, що донька пішла гуляти із подругою та не взяла з собою мобільний.
“На телефонні дзвінки подруга доньки спочатку не відповідала, а потім відмовилася сказати, де вони знаходяться. У вечері додому дівчина так і не повернулася”, – переказали історію матері у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Щоб вирахувати, де може бути дівчина, поліціянти опитали її друзів та знайомих і промоніторили соцмережі. А потім – перевірили ймовірні місця перебування втікачки. І мали рацію: дівчина залишилася ночувати у знайомих. Там її знайшли та передали матері.
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“Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну роботу та склали адміністративний протокол”, – уточнили в ГУНП.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2024 в 20:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "15-річну дівчину розшукували вночі в Харкові співробітники поліції. Допомогти з’ясувати, де її дочка, їх попросила мати".