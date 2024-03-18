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Пішла до подруги та зникла зі зв’язку: в Харкові шукали 13-річну дівчину

Суспільство 10:25   18.03.2024
Оксана Горун
Пішла до подруги та зникла зі зв’язку: в Харкові шукали 13-річну дівчину Фото: ГУНП у Харківській області

Поліціянти на прохання 37-річної матері шукали її дочку в Харкові. Вона пішла в гості та перестала відповідати на дзвінки.

За допомогою в поліцію зневірена мати звернулася близько восьмої ранку 17 березня.

“Поліцейські встановили, що дівчина з дозволу матері пішла в гості до подруги, однак адресу не назвала та до ранку не повернулась додому. На дзвінки не відповідала”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти швидко з’ясували, де перебуває дівчина. Вона, як і планувала, була в подруги. Протиправних дій щодо неї не було.

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“Поліцейські повернули підлітка матері та провели з ними профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому”, – зазначили в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Пішла до подруги та зникла зі зв’язку: в Харкові шукали 13-річну дівчину»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 10:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти на прохання 37-річної матері шукали її дочку в Харкові. Вона пішла в гості та перестала відповідати на дзвінки".