Пішла до подруги та зникла зі зв’язку: в Харкові шукали 13-річну дівчину

Поліціянти на прохання 37-річної матері шукали її дочку в Харкові. Вона пішла в гості та перестала відповідати на дзвінки.

За допомогою в поліцію зневірена мати звернулася близько восьмої ранку 17 березня.

“Поліцейські встановили, що дівчина з дозволу матері пішла в гості до подруги, однак адресу не назвала та до ранку не повернулась додому. На дзвінки не відповідала”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти швидко з’ясували, де перебуває дівчина. Вона, як і планувала, була в подруги. Протиправних дій щодо неї не було.

“Поліцейські повернули підлітка матері та провели з ними профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому”, – зазначили в ГУНП.