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Пошла к подруге и пропала со связи: в Харькове искали 13-летнюю девушку

Общество 10:25   18.03.2024
Оксана Горун
Пошла к подруге и пропала со связи: в Харькове искали 13-летнюю девушку Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские по просьбе 37-летней матери искали ее дочь в Харькове. Подросток пошла в гости и перестала отвечать на звонки.

За помощью в полицию отчаявшаяся мать обратилась около восьми утра 17 марта.

«Полицейские установили, что девушка с разрешения матери пошла в гости к подруге, однако адреса не назвала и до утра не вернулась домой. На звонки не отвечала», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские быстро выяснили, где находится девушка. Она, как и планировала, была у подруги. Противоправных действий в ее отношении не совершали.

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«Полицейские вернули подростка матери и провели с ними профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем», — отметили в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 10:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские по просьбе 37-летней матери искали ее дочь в Харькове. Подросток пошла в гости и перестала отвечать на звонки".