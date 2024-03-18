Пошла к подруге и пропала со связи: в Харькове искали 13-летнюю девушку

Полицейские по просьбе 37-летней матери искали ее дочь в Харькове. Подросток пошла в гости и перестала отвечать на звонки.

За помощью в полицию отчаявшаяся мать обратилась около восьми утра 17 марта.

«Полицейские установили, что девушка с разрешения матери пошла в гости к подруге, однако адреса не назвала и до утра не вернулась домой. На звонки не отвечала», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские быстро выяснили, где находится девушка. Она, как и планировала, была у подруги. Противоправных действий в ее отношении не совершали.

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«Полицейские вернули подростка матери и провели с ними профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем», — отметили в ГУНП.