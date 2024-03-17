Харьковчанку жестоко убили россияне в Германии и забрали ее новорожденную дочь

Немецкая полиция нашла новорожденную девочку у российской пары и с помощью ДНК-теста установила, что ребенок – это дочь убитой харьковчанки 27-летней Маргариты, сообщает Bild.

7 марта у реки тело молодой женщины обнаружил прохожий в городе Хоккенхайме (Баден-Вюртемберг). Полиция установила, что погибшая – украинка, которая вместе с матерью 51-летней матерью Мариной Стеценко и новорожденной дочкой Мией пропала незадолго до убийства. Полиция после осмотра тела сообщила, что с молодой женщиной жестоко расправились.

Затем отдел убийств искал ее малышку Мию и ее мать Марину – и в среду полиция арестовала пару, у которых неожиданно появился новорожденный ребенок. ДНК-тест показал, что 5-недельная девочка – дочка убитой харьковчанки Маргариты Мия. Утверждается, что пара убила мать Мии Маргариту Р. (27 лет, прозвище Рита) и возможно ее бабушку Марину Стеценко (51 год), чтобы похитить ребенка. По данным BILD, арестованные – это россиянин (43 года) и немка (44). Они сейчас находятся в исправительных учреждениях.

Сейчас полиция разыскивает бабушку Мии Марину Стеценко – если женщина выжила, она может быть важным свидетелем преступления.

Маргариту Р., Марину Стеценко и Мию в последний раз видели в ресторане вместе с женщиной из Вальдорфа. Знакомый семьи рассказал, что эта женщина предложила украинским беженцам помощь в оформлении немецких документов.

СМИ сообщают, что Маргарита Р. родом из Харькова (Украина). Она работала там кондитером и, помимо прочего, создавала съедобные букеты цветов. Четыре месяца назад 27-летняя молодая женщина приехала в Германию из Словакии вместе со своей матерью и жила в приюте для беженцев в Мангейме.