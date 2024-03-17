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Харьковчанку жестоко убили россияне в Германии и забрали ее новорожденную дочь

Мир 10:02   17.03.2024
Оксана Якушко
Харьковчанку жестоко убили россияне в Германии и забрали ее новорожденную дочь Маргарита с новорождённой дочкой Мией в Германии Фото: Bild

Немецкая полиция нашла новорожденную девочку у российской пары и с помощью ДНК-теста установила, что ребенок – это дочь убитой харьковчанки 27-летней Маргариты, сообщает Bild.

7 марта у реки тело молодой женщины обнаружил прохожий в городе Хоккенхайме (Баден-Вюртемберг). Полиция установила, что погибшая – украинка, которая вместе с матерью 51-летней матерью Мариной Стеценко и новорожденной дочкой Мией пропала незадолго до убийства. Полиция после осмотра тела сообщила, что с молодой женщиной жестоко расправились.

Тело жестоко убитой украинки Маргариты нашли на берегу реки в Германии Фото: Bild
Тело жестоко убитой украинки Маргариты нашли на берегу реки в Германии Фото: Bild

Затем отдел убийств искал ее малышку Мию и ее мать Марину – и в среду полиция арестовала пару, у которых неожиданно появился новорожденный ребенок. ДНК-тест показал, что 5-недельная девочка – дочка убитой харьковчанки Маргариты Мия. Утверждается, что пара убила мать Мии Маргариту Р. (27 лет, прозвище Рита) и возможно ее бабушку Марину Стеценко (51 год), чтобы похитить ребенка. По данным BILD, арестованные – это россиянин (43 года) и немка (44). Они сейчас находятся в исправительных учреждениях.

5-недельная Мия, которую выкрыли у матери Фото: Bild
5-недельная Мия, которую выкрыли у матери Фото: Bild

Сейчас полиция разыскивает бабушку Мии Марину Стеценко – если женщина выжила, она может быть важным свидетелем преступления.

Марина Стеценко, ее ищет полиция как важного свидетеля
Марина Стеценко, ее ищет полиция как важного свидетеля

Маргариту Р., Марину Стеценко и Мию в последний раз видели в ресторане вместе с женщиной из Вальдорфа. Знакомый семьи рассказал, что эта женщина предложила украинским беженцам помощь в оформлении немецких документов.

Маргарита из Харькова работала кондитером
Маргарита из Харькова работала кондитером

СМИ сообщают, что Маргарита Р. родом из Харькова (Украина). Она работала там кондитером и, помимо прочего, создавала съедобные букеты цветов. Четыре месяца назад 27-летняя молодая женщина приехала в Германию из Словакии вместе со своей матерью и жила в приюте для беженцев в Мангейме.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 марта 2024 в 10:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Немецкая полиция нашла новорожденную девочку у российской пары и с помощью ДНК-теста установила, что ребенок – это дочь убитой харьковчанки 27-летней Маргариты, сообщает Bild.".