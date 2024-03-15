€20 тысяч ежемесячно зарабатывал на пособиях для 24 детей отец из Нигерии

Уроженец Нигерии Джонатан А оформил в Германии опеку над 24 детьми и хвалился в соцсетях, что ежемесячно получал более €20 тысяч государственных выплат. Власти вышли на ушлого нигерийца, который живёт в одном из пригородов Дортмунда, во время расследования клановой преступности, пишет BILD.

«Нигериец признал своими 24 ребенка. Но он не просто получает на них пособие на ребенка и другие социальные выплаты как якобы неимущий человек. Дети также содержат своих матерей, других детей и других отцов. У них, в свою очередь, тоже есть дети от других женщин, ни одна из которых не имеет немецкого гражданства. Но все они имеют право на государственные пособия, потому что ребенок признан отцом-немцем», — заявил представитель полиции Дортмунда Андреас Кеппке.

Исследователи компании Siko, составив своеобразное генеалогическое древо, пришли к выводу, что через 24 ребенка пособие получали 94 человека. На них из государственного бюджета тратили около €1,5 миллионов в год.

«Речь идет не только о детском пособии, но и о платежах за аренду и отопление, дополнительных выплатах и пособиях, которые быстро складываются в большие суммы. И это только верхушка айсберга в деле Джонатана А., поскольку защита данных и налоговая тайна не позволили нам расследовать некоторые связи дальше. Это еще не всё», — сказал Кеппке.

BILD удалось связаться с Джонатаном А. через его бывшую девушку, которая также живёт с тремя детьми на социальное пособие.

«Просто у меня было много женщин и, соответственно, много детей. Но в этом нет ничего особенного. По крайней мере, в Нигерии. Я не сделал ничего плохого, это моя большая семья», — рассказал Джонатан А.

По данным властей, в некоторые месяцы государственные выплаты Джонатану А. доходили до 22 500 евро. Сам нигериец выкладывал видео в Tiktok с дорогими машинами и пачками денег под псевдонимом mr Cash Money («мистер наличные деньги»).

После того как информация о махинациях вскрылась, власти Дортмунда перестали перечислять пособия на счёт нигерийца — действие свидетельств об отцовстве приостановили.

При этом городские власти пока что не могут сказать, сколько похожих случаев с «фальшивым отцовством» еще есть в Дортмунде. В администрации города подчёркивают, что эту проблему нужно решать на федеральном уровне.

Пресс-секретарь администрации Дортмунда подчеркивает: «Определенно имело бы смысл рассмотреть это по всей стране, а не только в Рурской области. Это общенациональная проблема!»