€20 тысяч ежемесячно зарабатывал на пособиях для 24 детей отец из Нигерии
Уроженец Нигерии Джонатан А оформил в Германии опеку над 24 детьми и хвалился в соцсетях, что ежемесячно получал более €20 тысяч государственных выплат. Власти вышли на ушлого нигерийца, который живёт в одном из пригородов Дортмунда, во время расследования клановой преступности, пишет BILD.
«Нигериец признал своими 24 ребенка. Но он не просто получает на них пособие на ребенка и другие социальные выплаты как якобы неимущий человек. Дети также содержат своих матерей, других детей и других отцов. У них, в свою очередь, тоже есть дети от других женщин, ни одна из которых не имеет немецкого гражданства. Но все они имеют право на государственные пособия, потому что ребенок признан отцом-немцем», — заявил представитель полиции Дортмунда Андреас Кеппке.
Исследователи компании Siko, составив своеобразное генеалогическое древо, пришли к выводу, что через 24 ребенка пособие получали 94 человека. На них из государственного бюджета тратили около €1,5 миллионов в год.
«Речь идет не только о детском пособии, но и о платежах за аренду и отопление, дополнительных выплатах и пособиях, которые быстро складываются в большие суммы. И это только верхушка айсберга в деле Джонатана А., поскольку защита данных и налоговая тайна не позволили нам расследовать некоторые связи дальше. Это еще не всё», — сказал Кеппке.
BILD удалось связаться с Джонатаном А. через его бывшую девушку, которая также живёт с тремя детьми на социальное пособие.
«Просто у меня было много женщин и, соответственно, много детей. Но в этом нет ничего особенного. По крайней мере, в Нигерии. Я не сделал ничего плохого, это моя большая семья», — рассказал Джонатан А.
По данным властей, в некоторые месяцы государственные выплаты Джонатану А. доходили до 22 500 евро. Сам нигериец выкладывал видео в Tiktok с дорогими машинами и пачками денег под псевдонимом mr Cash Money («мистер наличные деньги»).
После того как информация о махинациях вскрылась, власти Дортмунда перестали перечислять пособия на счёт нигерийца — действие свидетельств об отцовстве приостановили.
При этом городские власти пока что не могут сказать, сколько похожих случаев с «фальшивым отцовством» еще есть в Дортмунде. В администрации города подчёркивают, что эту проблему нужно решать на федеральном уровне.
Пресс-секретарь администрации Дортмунда подчеркивает: «Определенно имело бы смысл рассмотреть это по всей стране, а не только в Рурской области. Это общенациональная проблема!»
Читайте также: Больше всего украинских беженцев работают в Дании, Чехии и Польше
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество; Теги: германия, гроші, діти, деньги, дети, Дортмунд, евро, мошенник, нигериец, нигерия, пособие, родственники;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «€20 тысяч ежемесячно зарабатывал на пособиях для 24 детей отец из Нигерии»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 15:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уроженец Нигерии Джонатан А оформил в Германии опеку над 24 детьми и хвалился в соцсетях, что ежемесячно получал более €20 тысяч государственных выплат. Власти вышли на ушлого нигерийца, который живёт в одном из пригородов Дортмунда, во время расследования клановой преступности, пишет BILD.".