Больше всего украинских беженцев работают в Дании, Чехии и Польше
Только 25,2% беженцев из Украины в Германии работают, сообщает BILD.
В Дании 78% украинских беженцев уже нашли работу. В Чехии работают 66%, в Польше — 65%, в Швеции и Великобритании — 56%, в Нидерландах — 50%. Политолог Дитрих Тренхардт (Мюнстерский университет) предоставил эти цифры для Фонда Фридриха Эберта.
Законодательные требования фактически одинаковы во всех странах ЕС: беженцы из Украины получают статус временной защиты без сложной процедуры предоставления убежища, интегрируются в системы здравоохранения и социальной защиты и сразу же получают право на работу. Но в финансовом отношении существуют большие различия.
🇩🇪 Германия: Взрослые украинцы получают пособие в размере 563 евро, дети — от 357 до 471 евро в зависимости от возраста. Кроме того, покрываются жилье и дополнительные расходы.
🇨🇿 Чехия: Украинские беженцы получают 200 евро экстренной помощи, через пять месяцев — 130 евро. Медицинская страховка и расходы на проживание в коллективном общежитии покрываются только в течение ограниченного периода времени.
🇵🇱 Польша: Единовременная выплата 66 евро и пособие на ребенка 110 евро в месяц. В остальном никакой социальной помощи. Через четыре месяца половина коллективного жилья должна быть оплачена самими беженцами. В результате, по прогнозам польского государственного экономического института, уже в 2023 году украинские беженцы должны были принести больше налоговых поступлений, чем расходов.
Есть и другая причина низкого процента трудоустройства украинских беженцев в Германии. Согласно данным Института исследований рынка труда и профессиональных исследований (IAB), около 72% украинских беженцев в Германии имеют высшее образование — их считают сверхквалифицированными. Но трудоустройству мешает долгий процесс признания образования для украинцев, например, для разрешения работать врачом или фармацевтом.
В Италии и Словакии это устроено иначе: там беженцам из Украины разрешили работать в системе здравоохранения уже с марта 2022 года.
В то же время, беженцам в Германии зачастую не хватает языковых навыков. Эксперты надеются, что ситуация с трудоустройством «улучшится через несколько месяцев благодаря языковым курсам».
Читайте также: Половина мигрантов, выехавших из-за войны, не вернется в Украину – Либанова
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество; Теги: беженцы, германия, дания, мигранты, Польша, работа, робота, украинцы, Чехия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Больше всего украинских беженцев работают в Дании, Чехии и Польше»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 15:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Только 25,2% беженцев из Украины в Германии работают, сообщает BILD.".