Больше всего украинских беженцев работают в Дании, Чехии и Польше

Только 25,2% беженцев из Украины в Германии работают, сообщает BILD.

В Дании 78% украинских беженцев уже нашли работу. В Чехии работают 66%, в Польше — 65%, в Швеции и Великобритании — 56%, в Нидерландах — 50%. Политолог Дитрих Тренхардт (Мюнстерский университет) предоставил эти цифры для Фонда Фридриха Эберта.

Законодательные требования фактически одинаковы во всех странах ЕС: беженцы из Украины получают статус временной защиты без сложной процедуры предоставления убежища, интегрируются в системы здравоохранения и социальной защиты и сразу же получают право на работу. Но в финансовом отношении существуют большие различия.

🇩🇪 Германия: Взрослые украинцы получают пособие в размере 563 евро, дети — от 357 до 471 евро в зависимости от возраста. Кроме того, покрываются жилье и дополнительные расходы.

🇨🇿 Чехия: Украинские беженцы получают 200 евро экстренной помощи, через пять месяцев — 130 евро. Медицинская страховка и расходы на проживание в коллективном общежитии покрываются только в течение ограниченного периода времени.

🇵🇱 Польша: Единовременная выплата 66 евро и пособие на ребенка 110 евро в месяц. В остальном никакой социальной помощи. Через четыре месяца половина коллективного жилья должна быть оплачена самими беженцами. В результате, по прогнозам польского государственного экономического института, уже в 2023 году украинские беженцы должны были принести больше налоговых поступлений, чем расходов.

Есть и другая причина низкого процента трудоустройства украинских беженцев в Германии. Согласно данным Института исследований рынка труда и профессиональных исследований (IAB), около 72% украинских беженцев в Германии имеют высшее образование — их считают сверхквалифицированными. Но трудоустройству мешает долгий процесс признания образования для украинцев, например, для разрешения работать врачом или фармацевтом.

В Италии и Словакии это устроено иначе: там беженцам из Украины разрешили работать в системе здравоохранения уже с марта 2022 года.

В то же время, беженцам в Германии зачастую не хватает языковых навыков. Эксперты надеются, что ситуация с трудоустройством «улучшится через несколько месяцев благодаря языковым курсам».