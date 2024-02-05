Найбільше українських біженців працюють у Данії, Чехії та Польщі
Лише 25,2% біженців з України у Німеччині працюють, повідомляє BILD.
У Данії 78% українських біженців знайшли роботу. У Чехії працюють 66%, у Польщі — 65%, у Швеції та Великій Британії — 56%, у Нідерландах — 50%. Політолог Дітріх Тренхардт (Мюнстерський університет) надав ці цифри Фонду Фрідріха Еберта.
Законодавчі вимоги фактично однакові в усіх країнах ЄС: біженці з України набувають статусу тимчасового захисту без складної процедури надання притулку, інтегруються в системи охорони здоров’я та соціального захисту та одразу отримують право на роботу. Але у фінансовому плані існують великі відмінності.
🇩🇪 Німеччина: Дорослі українці отримують допомогу у розмірі 563 євро, діти від 357 до 471 євро залежно від віку. Крім того, покриваються житло та додаткові витрати.
🇨🇿 Чехія: Українські біженці отримують 200 євро екстреної допомоги, за п’ять місяців — 130 євро. Медична страховка та витрати на проживання у колективному гуртожитку покриваються лише протягом обмеженого періоду часу.
🇵🇱 Польща: Одноразова виплата 66 євро та допомога на дитину 110 євро на місяць. В іншому жодної соціальної допомоги. За чотири місяці половина колективного житла має бути оплачена самими біженцями. В результаті, за прогнозами польського державного економічного інституту, вже у 2023 році українські біженці мали принести більше податкових надходжень, ніж витрат.
Є й інша причина низького відсотка працевлаштування українських біженців у Німеччині. За даними Інституту досліджень ринку праці та професійних досліджень (IAB), близько 72% українських біженців у Німеччині мають вищу освіту — їх вважають високо кваліфікованими. Але працевлаштуванню заважає тривалий процес визнання освіти для українців, наприклад, для дозволу працювати лікарем чи фармацевтом.
В Італії та Словаччині це влаштовано по-іншому: там біженцям із України дозволили працювати в системі охорони здоров’я вже з березня 2022 року.
Водночас біженцям у Німеччині часто не вистачає мовних навичок. Експерти сподіваються, що ситуація з працевлаштуванням «поліпшиться за кілька місяців завдяки мовним курсам».
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: беженцы, германия, дания, мигранты, Польша, робота, украинцы, Чехия;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 15:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лише 25,2% біженців з України у Німеччині працюють, повідомляє BILD. ".