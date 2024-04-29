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У Путіна проблема з ядерною бомбою, якою він нагнітає страх – BILD

Світ 15:18   29.04.2024
Оксана Якушко
У Путіна проблема з ядерною бомбою, якою він нагнітає страх – BILD

У великому інтерв’ю BILD міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що Володимиру Путіну буде непросто розв’язати ядерну війну. 

“Він не може зробити це одним натисканням кнопки. Він має переконати своїх генералів виконати такий наказ. Ці генерали знатимуть, що виконати такий наказ означає стати військовим злочинцем. У цей момент перед ними стане вибір: або виконати такий наказ, або позбутися Путіна», — заявив Сікорський.

Із ним погоджується військовий експерт з університету бундесверу в Мюнхені Карло Масала.

«Сікорський абсолютно правий. Ми мало що знаємо про ланцюжок прийняття рішень щодо застосування російської ядерної зброї. Але ми знаємо, що Путін ухвалює рішення не одноосібно. У разі тактичної ядерної зброї йому потрібні командири на місцях, які зрештою віддають своїм підрозділам наказ про застосування зброї. Не виключено, що хтось із командного складу не підтримає рішення Путіна», — наголошує він.

Експерт із ядерної зброї Франк Зауер зазначає, що будь-яка підготовка Росії до розгортання тактичної ядерної зброї не залишиться непоміченою.

«Вона [тактична ядерна зброя] справді зберігається в Росії окремо від засобів доставки. Тому, швидше за все, було б помічено, якби відбувалося якесь переміщення та велася підготовка до застосування ядерної зброї на полі бою», — каже він у розмові з BILD.

Експерт із зовнішньої політики Томас Єгер вважає, що ядерний удар з боку Росії «викличе незліченну ескалацію».

«США вже пригрозили в цьому випадку вжити рішучих заходів. Крім того, Росія повністю ізолює себе на міжнародному рівні, застосувавши ядерну зброю, а уряд Китаю ясно дав зрозуміти, що не підтримує цей крок», – додає Єгер.

За його словами, Володимир Путін насамперед використовує ядерну зброю як «засіб шантажу та нагнітання страху».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 15:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У великому інтерв’ю BILD міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що Володимиру Путіну буде непросто розв’язати ядерну війну. ".