У Путина проблема с ядерной бомбой, которой он нагнетает страх – BILD

В большом интервью BILD министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что Владимиру Путину будет непросто развязать ядерную войну.

«Он не может сделать это одним нажатием кнопки. Он должен убедить своих генералов выполнить такой приказ. Эти генералы будут знать, что выполнить такой приказ — значит стать военным преступником. В этот момент перед ними встанет выбор: либо выполнить такой приказ, либо избавиться от Путина», — заявил Сикорский.

С ним согласен военный эксперт из университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

«Сикорский абсолютно прав. Мы мало что знаем о цепочке принятия решений о применении российского ядерного оружия. Но мы знаем, что Путин принимает решения не единолично. В случае с тактическим ядерным оружием ему нужны командиры на местах, которые в конечном итоге отдают своим подразделениям приказ о применении оружия. Не исключено, что кто-то из командного состава не поддержит решение Путина», — подчёркивает он.

Эксперт по ядерному оружию Франк Зауэр отмечает, что любая подготовка России к развёртыванию тактического ядерного оружия не останется незамеченной.

«Оно [тактическое ядерное оружие] действительно хранится в России отдельно от средств доставки. Поэтому, скорее всего, было бы замечено, если бы происходило какое-либо перемещение и велась подготовка к применению ядерного оружия на поле боя», — говорит он в разговоре с BILD.

Эксперт по внешней политике Томас Йегер считает, что ядерный удар со стороны России «вызовет неисчислимую эскалацию».

«США уже пригрозили в этом случае принять решительные меры. Кроме того, Россия полностью изолирует себя на международном уровне, применив ядерное оружие, а правительство Китая ясно дало понять, что не поддерживает этот шаг», — добавляет Йегер.

По его словам, Владимир Путин в первую очередь использует ядерное оружие как «средство шантажа и нагнетания страха».