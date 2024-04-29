Live
  • Пн 29.04.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.44

У Путина проблема с ядерной бомбой, которой он нагнетает страх – BILD

Мир 15:18   29.04.2024
Оксана Якушко
У Путина проблема с ядерной бомбой, которой он нагнетает страх – BILD Фото: АЛЕКСАНДР НЕМЕНОВ/AFP

В большом интервью BILD министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что Владимиру Путину будет непросто развязать ядерную войну.

«Он не может сделать это одним нажатием кнопки. Он должен убедить своих генералов выполнить такой приказ. Эти генералы будут знать, что выполнить такой приказ — значит стать военным преступником. В этот момент перед ними встанет выбор: либо выполнить такой приказ, либо избавиться от Путина», — заявил Сикорский.

С ним согласен военный эксперт из университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

«Сикорский абсолютно прав. Мы мало что знаем о цепочке принятия решений о применении российского ядерного оружия. Но мы знаем, что Путин принимает решения не единолично. В случае с тактическим ядерным оружием ему нужны командиры на местах, которые в конечном итоге отдают своим подразделениям приказ о применении оружия. Не исключено, что кто-то из командного состава не поддержит решение Путина», — подчёркивает он.

Эксперт по ядерному оружию Франк Зауэр отмечает, что любая подготовка России к развёртыванию тактического ядерного оружия не останется незамеченной.

«Оно [тактическое ядерное оружие] действительно хранится в России отдельно от средств доставки. Поэтому, скорее всего, было бы замечено, если бы происходило какое-либо перемещение и велась подготовка к применению ядерного оружия на поле боя», — говорит он в разговоре с BILD.

Эксперт по внешней политике Томас Йегер считает, что ядерный удар со стороны России «вызовет неисчислимую эскалацию».

«США уже пригрозили в этом случае принять решительные меры. Кроме того, Россия полностью изолирует себя на международном уровне, применив ядерное оружие, а правительство Китая ясно дало понять, что не поддерживает этот шаг», — добавляет Йегер.

По его словам, Владимир Путин в первую очередь использует ядерное оружие как «средство шантажа и нагнетания страха».

Читайте также: Могут ли ФАБ-3000 применить по Харькову – анализ ВВС

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Воду завтра отключат в одном из районов Харькова
Воду завтра отключат в одном из районов Харькова
29.04.2024, 13:38
Минэнерго: в понедельник свет в Харькове и области должны отключать по графику
Минэнерго: в понедельник свет в Харькове и области должны отключать по графику
29.04.2024, 11:36
Главные новости 29.04: есть ли угроза наступления на Харьков, вопросы сессии
Главные новости 29.04: есть ли угроза наступления на Харьков, вопросы сессии
29.04.2024, 15:27
Какой будет погода в Харькове и области в мае: прогноз синоптиков
Какой будет погода в Харькове и области в мае: прогноз синоптиков
29.04.2024, 11:43
Переименования на Харьковщине: как хотят назвать Дергачи и три села
Переименования на Харьковщине: как хотят назвать Дергачи и три села
27.04.2024, 22:12
На Харьковщине ищут ребенка: приметы пропавшей
На Харьковщине ищут ребенка: приметы пропавшей
29.04.2024, 15:55

Новости по теме:

15:54
Путин знал об атаке Ирана на Израиль – BILD
18:42
План Трампа после избрания: склонить Зеленского к переговорам с Путиным
19:22
Почему Путин хочет уничтожить Харьков — Быков (видео)
14:48
Украина вскоре атакует дальнобойными дронами Урал и Заполярье — BILD
22:05
Теракт в Подмосковье – провокация Путина – ГУР Минобороны Украины (видео)

Вы читали новость: «У Путина проблема с ядерной бомбой, которой он нагнетает страх – BILD»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 15:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В большом интервью BILD министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что Владимиру Путину будет непросто развязать ядерную войну.".