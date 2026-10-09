ВСУ атакуют: в Подмосковье горели химикаты, сильные «прилеты» в Белгороде

Очередная ночь массированных обстрелов была в России. ВСУ атаковали важный завод в Тверской области, в Подмосковье загорелись химикаты, оккупированный Луганск пережил массированный обстрел, а в Белгороде сообщали о громких «прилетах».

По информации волонтера и бывшего советника минобороны Украины Сергея Стерненко, СОУ обстреляли исследовательский институт в Тверской области.

«Предприятие производит компоненты топлива «Децилин-М» для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину», – объяснил Стерненко.

Видео: Exilenova+

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Сильный пожар с детонацией химикатов возник после ударов в Пушкино. Кроме того, в Подмосковье предупреждали о ракетной и дроновой опасности.

Видео: Exilenova+

Неспокойно было и в Луганске – там жители пережили массированный обстрел. О громких «прилетах» сообщали также в Белгороде.