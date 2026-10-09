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Новости Харькова — главное 9 октября: как прошла ночь

Общество 07:19   09.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 9 октября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

КАБами терроризировали россияне Харьковщину этой ночью

В 01:58 на Харьковскую область полетели КАБы, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Повторно авиабомбы враг запустил в 02:50 и в 02:59. При этом ни украинские военные, не мониторинговые ТГ-каналы не писали об угрозе ударов БпЛА.

Авиабомбы летели в сторону Золочева, а потом – в направлении Харькова. Известно, что часть бомб упали в пригороде.

Уже утром ударные беспилотники полетели в сторону Прудянки и Шевченково. А в 06:28 прозвучал отбой воздушной тревоги.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 07:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".