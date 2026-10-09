Новости Харькова — главное 9 октября: как прошла ночь

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07:20

КАБами терроризировали россияне Харьковщину этой ночью

В 01:58 на Харьковскую область полетели КАБы, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Повторно авиабомбы враг запустил в 02:50 и в 02:59. При этом ни украинские военные, не мониторинговые ТГ-каналы не писали об угрозе ударов БпЛА.

Авиабомбы летели в сторону Золочева, а потом – в направлении Харькова. Известно, что часть бомб упали в пригороде.

Уже утром ударные беспилотники полетели в сторону Прудянки и Шевченково. А в 06:28 прозвучал отбой воздушной тревоги.