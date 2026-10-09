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Взрыв произошел во время полевых работ на Харьковщине: подробности

Общество 15:22   09.10.2026
Виктория Яковенко
Взрыв произошел во время полевых работ на Харьковщине: подробности

В селе Муравлинка Берестинского района во время полевых работ произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. Пострадавших нет.

В результате взрыва повреждено навесное оборудование трактора, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели предостерегают: на полях, особенно на территориях, где велись боевые действия или подвергались вражеским обстрелам, могут оставаться неразорванные боеприпасы и другие взрывоопасные предметы.

Напомним, 6 октября, в поселке Подсреднее в поле произошел взрыв взрывоопасного предмета. В результате подрыва погиб один человек. Об этом сообщали в Центре координации противоминной деятельности. Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич уточнял, что погибший – работник сельскохозяйственного предприятия.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 15:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Муравлинка Берестинского района во время полевых работ произошел взрыв неизвестного взрывоопасного предмета. Пострадавших нет.".