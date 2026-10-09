Вибух стався під час польових робіт на Харківщині: подробиці
У селі Муравлинка Берестинського району під час польових робіт стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмета. Постраждалих немає.
Внаслідок вибуху пошкоджене навісне обладнання трактора, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Рятувальники застерігають: на полях, особливо на територіях, де велися бойові дії або які зазнавали ворожих обстрілів, можуть залишатися нерозірвані боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети.
Нагадаємо, 6 жовтня, у селищі Підсереднє у полі стався вибух вибухонебезпечного предмета. Внаслідок підриву загинула одна людина. Про це повідомляли у Центрі координації протимінної діяльності. Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич уточнював, що загиблий – працівник сільськогосподарського підприємства.