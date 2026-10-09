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Вибух стався під час польових робіт на Харківщині: подробиці

Суспільство 15:22   09.10.2026
Вікторія Яковенко
Вибух стався під час польових робіт на Харківщині: подробиці

У селі Муравлинка Берестинського району під час польових робіт стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмета. Постраждалих немає.

Внаслідок вибуху пошкоджене навісне обладнання трактора, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники застерігають: на полях, особливо на територіях, де велися бойові дії або які зазнавали ворожих обстрілів, можуть залишатися нерозірвані боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, 6 жовтня, у селищі Підсереднє у полі стався вибух вибухонебезпечного предмета. Внаслідок підриву загинула одна людина. Про це повідомляли у Центрі координації протимінної діяльності. Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич уточнював, що загиблий – працівник сільськогосподарського підприємства.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 15:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Муравлинка Берестинського району під час польових робіт стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмета. Постраждалих немає.".