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Терехов про захист від FPV і результати диференційованої системи тривог

Суспільство 13:44   09.10.2026
Вікторія Яковенко
Терехов про захист від FPV і результати диференційованої системи тривог Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що в місті вже дуже багато зроблено щодо створення певного захисту від FPV-дронів на оптоволокні.

Зокрема, йдеться про так званий «антидроновий купол».

«Ми допомагаємо ХОВА робити цю роботу. Насправді дуже багато зроблено, ми сьогодні з військовими, інженерами розробили певний захист від FPV-дронів на оптоволокні. Якби не цей захист, то набагато більше долітало б до Харкова дронів на оптоволокні. Ми продовжуємо цю роботу силами наших КП. Військова адміністрація сьогодні встановлює сітки, які також захищають на певних частинах, але визначають військові, де це робити. І наступне, це РЕБи, які працюють у Харкові. Такий багаторівневий рівень захисту», – пояснив Терехов в інтерв’ю «Новини.LIVE».

Також міський голова розповів про результати роботи диференційованої системи тривог.

«Якщо взяти останні півтора року, то ми скоротили кількість повітряних тривог на п’ять місяців загалом. Сьогодні ми чітко розуміємо, коли і що летить на місто, і тоді лунає тривога», – зазначив мер.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2026 в 13:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що в місті вже дуже багато зроблено щодо створення певного захисту від FPV-дронів на оптоволокні.".